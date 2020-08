Neue Nintendo Switch? - Verbesserte Version soll nächstes Jahr erscheinen

In den vergangenen Monaten gingen die Verkaufszahlen der Switch durch die Decke. Nun gibt es erste Berichte, dass Nintendo auf diesem Erfolg aufbauen will, und an einer verbesserten Version der Konsole arbeitet.

Eine verbesserte Switch könnte schon bald erscheinen.

Neue Version der Nintendo Switch soll 2021 erscheinen

Mit der Switch Lite hat Nintendo bewiesen, dass sie alternativen Versionen ihrer Konsole nicht abgeneigt sind. Ein Bericht von Bericht von Economic Daily News, der von VGC übersetzt wurde, spricht nun von einer verbesserten Version der Switch, die Anfang nächsten Jahres erscheinen soll.

Konkret soll die neue Version "interaktiver" sein und ein verbessertes Display besitzen. Bloomberg berichtet außerdem, dass mit mehr Rechenpower und 4K-Auflösung zu rechnen ist.

Die Informationen stammen dabei von Hardware-Herstellern, die mit Nintendo zusammenarbeiten. Der Preis der neuen Switch ist jedoch noch nicht bekannt. Da es sich um ein deutlichen Update handeln würde, ist es durchaus möglich, dass die Konsole teurer wird.

Auf Amazon gibt es die normale Switch ab einem Preis von 321,67 Euro. Die günstigere Switch Lite kostet dagegen 203,30 Euro. (Preis und Verfügbarkeit entsprechen der Entstehung dieser Meldung).

Im "Nintendo Switch"-Subreddit wird darüber diskutiert, welche Features die neue Konsole erhalten könnte. Einige wünschen sich, dass sie das genaue Gegenteil zur Switch Lite wird, ausschließlich an einem Fernseher funktioniert und dafür mehr Rechenpower erhält. Andere denken, dass Nintendo zunächst eines der größten Probleme der Switch beheben sollte, bevor eine neue Version erscheint.

