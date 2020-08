PS5 mit 2TB SSD aufgetaucht - Rüstet Sony nach?

Plant Sony doch eine Erweiterung des Speicherplatz für die PS5? (Bildquelle: Sony)

Speicherplatzmangel nervt und wer mag schon gerne Spiele von der Festplatte runterschmeißen müssen, um neue zu installieren? Wird die PS5 doch mehr Speicherplatz bieten, als zunächst erwartet? Eine Auflistung in einem Online-Shop deutet darauf hin.

Versehen oder Upgrade? Die PS5 wird mit 2TB SSD gelistet

Im Vorfeld wird stark diskutiert ob ein Speicherplatzangebot von 825 GB in heutiger Zeit für die PS5 noch ausreichend ist. Könnte es möglich sein, dass sich Konsolen-Hersteller Sony der Kritik angenommen hat und nun doch eine Version mit mehr Speicherplatz anbietet?

Der Online-Shop von Otto hat die digitale Version der PlayStation 5 jetzt mit einer 2TB SSD gelistet, wie Playfront berichtet. Die entsprechende Seite ist mittlerweile nicht mehr existent, allerdings zeigt folgender Screenshot die besagte PS5:

Otto hat die Produktseite der PS5 mittlerweile offline genommen - Ist an der SSD-Größe etwas dran? (Bildquelle: Playfront)

Der angegebene Preis mit der unverbindlichen Preisempfehlung von 1.000 Euro ist definitiv ein Platzhalter, die Produktüberschrift mit 2TB wirkt dagegen zu spezifisch, um wirklich als Tippfehler durchzugehen.

Hat Sony etwa ein Upgrade der PS5 vorgenommen, um ein sofortiges Nachrüsten der Speicherkapazität seitens der Spieler überflüssig zu machen? Es ist durchaus möglich, den Speicher der PS5 durch eigenes Zutun zu erweitern, doch wäre es praktischer, wenn die Konsole von Haus aus mehr internen Speicher zur Verfügung stellen würde.

Wird die PS5 die Xbox Series X übertrumpfen?

Konkurrent Microsoft bietet mit der Xbox SX immerhin 1 TB auf der verbauten SSD. Vielleicht ist eine 2 TB-Version ein Versuch Wettbewerber Microsoft doch zu übertrumpfen. Eine digitale Version der PS5 mit 2 TB Speicherplatz würde allerdings vermutlich auch einen höheren Preis bedeuten, was den Vorteil der Digital Edition, die günstige Alternative darzustellen, widersprechen würde.

Möglich wäre also auch ein schlichtes Versehen des Versandhandels Otto und die spekulierte Aufrüstung ist am Ende eben nur das, eine Spekulation. Welche Fakten bereits zur PS5 bekannt sind, lest ihr bequem in unserer Übersicht zur Konsole.

Wie gut kennt ihr euch mit den Sony-Konsolen aus?

In welcher Ausführung die PS5 und die PS5 Digital Edition am Ende in den Regalen stehen werden, erfahrt ihr spätestens im Weihnachtsgeschäft 2020, dann soll die Next-Gen-Konsole nämlich erscheinen.