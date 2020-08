Fall Guys: Gesamte Lobby zeigt keine Gnade mit Cheater

Niemand mag Cheater. Ein Team in Fall Guys: Ultimate Knockout hat dies nun erneut bewiesen, indem sie ein heldenhaftes Opfer brachten. Nie wieder soll ein Hacker ein Teamspiel überleben.

Hacker in Fall Guys haben keine Chance mehr.

Selbst in Fall Guys: Ultimate Knockout gibt es Spieler, die alles tun würden, um den Sieg zu erringen. Ein Team heldenhafter Spieler hat sich nun zusammengetan, um den Cheatern eine Nachricht zu senden: "Wenn ein Hacker im Team ist, verlieren wir absichtlich".

Einen Monat PlayStation Plus auf Amazon ansehen.

Twitter-Nutzer "J.Mooar" zeigt, wie sich ein komplettes Team opfert, um einem Betrüger in einer Runde "Sturz-Ball" eine Lektion zu erteilen. Während der Cheater mit übernatürlicher Geschwindigkeit über das Spielfeld rennt, verbünden sich Team Blau und Team Gelb und schießen gemeinsam Tore. Selbst ein Hacker kann nichts dagegen unternehmen.

#FallGuys Unspoken Rule #1: "When you have a hacker on your team, you must throw." @FallGuysGame pic.twitter.com/v4Ok8wLzCh