Sex und Gewalt in Cyberpunk 2077? - Das Urteil der USK ist gefallen

Cyberpunk 2077 scheut sich nicht vor Blut, Sex und Gewalt. Jetzt hat auch die USK in Deutschland entschieden, wie sie das heiß erwartete Rollenspiel einstuft. Es ist definitiv nichts für Kinder.

Cyberpunk 2077 ist nichts für Kinderaugen. Bildquelle: Getty Images/ ImagesbyTrista

USK urteilt über Cyberpunk 2077

Als eines der letzten Länder auf der Welt, hat Cyberpunk 2077 nun auch in Deutschland seine Alterseinstufung erhalten. Eine Pressemitteilung teilt nun mit, dass die USK dem Rollenspiel "keine Jugendfreigabe" erteilt.

Folglich dürfen nur Spieler, die älter als 18 Jahre sind, Night City erkunden. Dafür werden sie die Welt erleben können, "wie es von den Designern und Autoren geplant war". Es wurde in keinerlei Form zensiert, was einen ungeschnittenen Release am 19. November 2020 zulasse.

Damit schließt sich Deutschland zahlreichen anderen Ländern, wie etwa Australien an, wo das Rollenspiel aufgrund von reichlich Nacktheit, sowie Sex und Blutvergießen eine "ab 18" Einstufung erhalten hat.

Weiterhin wurde bekannt gegeben, dass die Retail-Version des Spiels mit einem Wendecover erscheinen wird. Somit könnt ihr euch aussehen, ihr lieber den männlichen oder den weiblichen Protagonisten in eurer Regal stellen wollt.

Auch in Deutschland erhalten erwachsene Spieler Cyberpunk 2077 mitsamt Blut, Sex und Gewalt. Was haltet ihr von der Entscheidung der USK? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.