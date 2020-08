Skyrim: So macht ihr euch reich und alle anderen arm

So werdet ihr in Skyrim reich. Bildquelle: Getty Images/ Oceloti

In The Elder Scrolls 5: Skyrim gibt es einige Tricks, um schnell an Gold zu kommen. Ein YouTuber zeigt euch jetzt, wie ihr euer Erspartes am Schnellesten vermehrt und zu einem stinkreichen Meisterdieb werdet.

Der einfachste Weg, um in Skyrim reich zu werden

In The Elder Scrolls 5: Skyrim gibt es unzählige Tipps, Trick und Exploits, um eure Ziele zu erreichen, ohne wirklich hart dafür arbeiten zu müssen. Der YouTuber "The Spiffing Brit" scheint es sich zur Aufgabe gemacht zu haben, sie alle zu entdecken.

Nachdem er zuletzt den mächtigsten Magier in ganz Himmelsrand erschaffen hatte, geht es nun darum, unermesslich reich zu werden. Seine Reise führt den YouTuber nach Windhelm. Dort müsst ihr ein fähiger Taschendieb werden.

Der nächste Schritt ist, die Quest "Blut auf dem Eis" anzunehmen. In ihrem Verlauf findet ihr ein wertvolles Totenkopf-Amulett. Dieses könnt ihr für 500 Gold an den NPC Calixto Corrium verkaufen. Stehlt ihr das Amulett danach wieder aus seinem Inventar, könnt ihr es so oft ihn verkaufen, wie ihr wollt.

Taschendiebstahl für Dummies

Damit steht euch von nun an ein Weg offen, mit dem sich unbegrenzt Gold verdienen lässt. Der YouTuber erklärt, dass dieser effektiver ist, als das Gold von Händlern zurückzustehlen, da Calixto über unbegrenzte finanzielle Mittel verfügt.

Das einzige Hindernis ist eurer Skill als Taschendieb. Auch hier hat "The Spiffing Brit" ein paar Tricks auf Lager. So könnt ihr das Gold, dass ihr Trainern gebt, um zu leveln, danach einfach wieder zurückklauen.

Wenn ihr es noch einfacher wollt, startet einfach die Quest-Reihe der Dunklen Bruderschaft. Wenn ihr zu Beginn vor der Aufgabe steht einen der drei Gefangenen zu töten, könnt ihr ihnen Gegenstände ins Inventar legen und danach wieder "stehlen".

Der YouTuber "The Spiffing Brit" zeigt, wie ihr der reichste Dieb in The Elder Scrolls 5: Skyrim werden.