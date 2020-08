CoD: Black Ops Cold War - Multiplayer Leaks versprechen Zombie-Modus und mehr

Leaks verraten vermeintliche Inhalte aus Call of Duty: Black Ops Cold War.

Ein vermeintlicher Leak soll die Inhalte sowie den Erscheinungstermin von Call of Duty: Black Ops Cold War preisgeben. Unter anderem sollen der Zombie-Modus sowie verschiedene Gameplay-Elemente zurückkehren. Hier erfahrt ihr, was es mit den Behauptungen auf sich hat.

Leaks geben mehr Infos zu Cod: Black Ops Cold War bekannt

„Call of Duty“-Fans können sich auf beliebte Modi und einen Release-Termin freuen, so zumindest der neueste Leak zu CoD: Black Ops Cold War. Die Informationen stammen vom Twitter-Account SalvationsElite, welcher ein Gameplay-Video zum heiß erwarteten Shooter gepostet hatte. Kurios ist, dass das Video bereits kurz nach seinem Upload von Activision selbst entfernt wurde. CharlieIntel konnte die Informationen noch vor der Löschung zusammentragen.

Das Video zeigte wohl die beiden Fraktionen in Black Ops Cold War: die amerikanische CIA und die sowjetische Spetsnaz. Des Weiteren sollen Spieler wieder 150 HP haben, wie es Fans aus Black Ops 4 kennen. Im Gegenzug dazu soll die Time To Kill schneller werden. Es soll keine Stims geben, da HP automatisch wieder aufgefüllt wird.

An Modi könnt ihr vor allem mit Hardpoint, Kill Confirmed, VIP und Ground War rechnen. Doch auch der Zombie-Modus soll seine Rückkehr ins Spiel feiern.

In CoD: Black Ops Cold War wird’s wieder richtig knallen

Von Sturmgewähren bis hin zu Maschinenpistolen wartet auf euch ein Arsenal an Waffen auf euch, das nur von euch ausgerüstet und mit Aufsätzen erweitert werden will. Dafür könnt ihr euch drei Perks wählen, sodass eine Waffe letztendlich bis zu fünf Aufsätze haben kann. Die Auswahl soll dabei aber leider nicht so groß wie in Warzone ausfallen.

CoD: Black Ops Warzone: Details zum Release und der Kampagne

Fans können sich auf die Rückkehr der Charaktere Woods, Mason und Hudson sowie auf neue Figuren freuen. Der erste Trailer zum Spiel stellt diese sowie das Setting in den 80ern genauer vor:around

Die Story schließt an das erste Black Ops an und entführt euch in seinen Missionen unter anderem nach Vietnam, Ost-Berlin und in die Türkei.

Zum Veröffentlichungsdatum ist noch nichts Offizielles bekannt. Dataminer wollen den 13. November als Releasetermin herausgefunden haben. Ob sich dies bestätigt, könnte sich heute bereits herausstellen. Gegen 19:30 Uhr soll in Call of Duty: Warzone nämlich ein Event stattfinden, welches mit den Gerüchten aufräumen könnte.

Könnt ihr Multiplayer-Maps anhand von Bildern erraten?

