CoD: Warzone - Fans könnten lang ersehnten Modus bald bekommen

Entwickler von CoD: Warzone machen, was die Fans wollen.

Die Entwickler von CoD: Warzone scheinen auf die Community zu hören. Nachdem auf Reddit einige coole Ideen für einen spannenden neuen Modus gesammelt wurden, wurde dieser tatsächlich geleaket.

Update vom 26.08.2020 - 16:45 Uhr

Erst kürzlich haben Fans von CoD: Warzone auf Reddit darüber diskutiert, wie die Entwickler einen Nachtmodus umsetzen sollten. Der Insider "Modern Warzone" hat auf Twitter nun angekündigt, dass es in dem Battle Royale bald dunkel wird. Mit dem aktuellen Midseason-Update seien entsprechende Daten im Spiel aufgetaucht.

Night mode is coming to #Warzone!



Nighfall Solos, duos, trios, and quads have been added to the files with the midseason update of #ModernWarfare! pic.twitter.com/RH7LJuzoDp