Über zwei Jahre sind seit dem Erscheinen des letzten Call of Duty: Black Ops vergangen und die „Call of Duty“-Fans warten gespannt auf den neuen Teil der Serie: Cold War. Dieser wurde nun in einem „In Game“-Event in CoD: Warzone enthüllt.

CoD Black Ops: Cold War: Im kommenden Call of Duty erlebt ihr ein Abenteuer zur Zeit des Kalten Kriegs.

CoD Black Ops: Cold War: Der Kalte Krieg wurde angekündigt

Bei dem Event handelt es sich um die „Know your History“ Mission, die auf der „CoD: Warzone“-Karte Verdansk am 26.08. um 19:30 Uhr freigeschaltet wurde. Während der Mission – die am Stadion startet - müssen die Spieler innerhalb eines Zeitlimits verschiedene Aufträge erfüllen. Nach dem Ablaufen des Zeitlimits kehren die Spieler zum Stadion zurück, dass von Flugzeugen bombardiert wird. Dann wird der Bildschirm schwarz und der Trailer zu Call of Duty Black Ops: Cold War startet.

Der Kalte Krieg beginnt:

Bei dem Trailer handelt es sich um einen Zusammenschnitt aus cineastischen Darstellungen, „In Game“-Filmsequenzen und Ausschnitten von Aufnahmen, von Ereignissen, dich sich zur Zeit des Kalten Kriegs zutrugen. Bei dem Spiel soll es sich um eine direkte Fortsetzung des ersten CoD: Black Ops handeln. Activision verspricht euch in der Einzelspielerkampagne ein packendes Abenteuer zur Zeit des Kalten Kriegs, das ihr zusammen mit bekannten Charakteren wie Woods, Mason und Hudson erlebt. Doch auch einen neuen Multiplayer-Modus sowie ein neues Zombie-Erlebnis soll es geben.

Der Veröffentlichungstermin für Call of Duty Black Ops: Cold War ist für den 13. November 2020 angesetzt, dann soll das Spiel für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen.

Kennt ihr euch mit den Waffen aus?

Endlich hat Call of Duty Black Ops: Cold War einen Erscheinungstermin und wie es scheint hat sich das warten gelohnt. Was sagt ihr zum Trailer? Habt ihr an der Ankündigungsmission teilgenommen? Schreibt es uns auf Facebook in den Kommentaren.