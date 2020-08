Fall Guys bricht einen der krassesten PlayStation-Rekorde

Devolvers Battle-Royale bricht gerade überall Rekorde.

Fall Guys: Ultimate Knockout ist aktuell kostenlos für "PS Plus"-Besitzer.

Fall Guys ist das Spiel der Stunde und überall präsent. Jetzt hat das süße "Battle Royale"-Spiel einen neuen Rekord aufgestellt und lässt Größen wie Uncharted hinter sich.

Wenn ihr zurzeit im Internet unterwegs seid, dürfte es schwierig sein, an den kleinen, kostümierten Bohnen aus Fall Guys: Ultimate Knockout vorbeizukommen. Der bunte Verschnitt von Takeshi´s Castle hatte erst Anfang des Monats Probleme mit seinen Servern, weil zu viele Spieler auf einmal losrennen wollten. Trotz des Erfolges hätte wohl niemand damit gerechnet, dass der Titel auch Giganten wie Uncharted oderBatman hinter sich lassen würde. Wie Entwickler Devolver auf Twitter mitteilte, hat sich Fall Guys zum erfolgreichsten Playstation-Plus Titel aller Zeiten gemausert.

As of today, Fall Guys is the most downloaded PS Plus game of all time on a global basis. Congrats to @Mediatonic! pic.twitter.com/eYwtYMr3Nw