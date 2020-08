In The Witcher: Monster Slayer werdet ihr zum Hexer.

Mit The Witcher: Monster Slayer bekommt das dunkle Fantasy-Universum seine eigene Version von Pokémon Go. Hier erfahrt ihr, wie ihr zukünftig in eurem eigenen Garten Monster jagen könnt.

Wie passt The Witcher und Pokémon Go zusammen?

Geralt kann bald mit jeder Menge Unterstützung rechnen. Mit The Witcher: Monster Slayer könnt auch ihr auf eurem Mobilgerät ein Hexer werden. In einer Pressemitteilung wird verraten, wie das "Augmented Reality"-Spiel im Stil von Pokémon Go funktioniert.

Wenn ihr doch lieber The Witcher 3: Wild Hunt auf der PS4 spielen wollt, könnt ihr es hier im PS-Store kaufen:

The Witcher 3 für den PC auf Amazon ansehen.

Anstatt putzige Kreaturen zu fangen, die euch am Wegesrand begegnen, müsst ihr nun furchtbare Bestien töten. In einer Welt, die von Monster überrannt wurde, seien neue Hexer unentbehrlich. Daher liegt es nun an euch, ein Monsterjäger zu werden.

Wie schon in Pokémon Go werdet ihr dazu angehalten, eure Umgebung zu erkunden, Monster aufzuspüren, zu studieren und schließlich zu bekämpfen. Dabei könne die Tageszeit und das Wetter benutzt werden, um die Oberhand zu gewinnen.

Mehr als stumpfes Schlachten?

Wie schon in The Witcher 3 ist Vorbereitung dabei entscheidend.Ihr könnt Tränke brauen, Öle mischen und Bomben herstellen, bevor ihr gegen mächtige Gegner wie einen Greif oder Trolle in die Schlacht zieht. Mithilfe eures Handys soll es dann möglich sein, euer Silberschwert zu zücken und Zeichen zu wirken.

Neben dem Schlachten soll es auch "reichhaltige und storybasierte Quests" geben, die von den Spielen inspiriert sind.

Der ultimative "The Witcher"-Test

The Witcher bekommt seine eigene Version von Pokémon Go. Statt die Monster zu fangen, müsst ihr sie diesmal jedoch alle umbringen. Die genauen Starttermine von The Witcher: Monster Slayer sollen noch dieses Jahr bekannt gegeben werden.