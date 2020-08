Im „PlayStation 4“-Hit Ghost of Tsushima erlebt ihr ein waschechtes Samurai-Abenteuer. Im alten Japan tretet ihr als Protagonist Jin Sakai mit einem Katana euren Feinden gegenüber. Einem Redditer schien die Samurai-Action mit einem normalen Controller aber nicht authentisch genug. In einem Video zeigt er, wie er Ghost of Tsushima mit einem Katana-Controller spielt.

Ghost of Tsushima: Mit einem Katana-Controller wird das Samurai-Abenteuer gleich viel authentischer.

Ghost of Tsushima: Mit Katana-Controller auf dem Weg des Kriegers

Mit Ghost of Tsushima hat Sony einen echten Hit für die PlayStation 4 gelandet. Auch wir waren hin und weg von dem Spiel und gaben dem stimmungsvollen Samurai-Drama in unserem Test satte 87 Punkte. Besonders gefiel uns der starke Kontrast zwischen der wunderschönen Spielwelt und den blutigen Schwertkämpfen. Diese Schwertkämpfe waren dem Redditer SuperLouis64 mit einem normalen Controller allem Anschein nach nicht authentisch genug, weshalb er kurzerhand zu einem Katana-Controller griff und ein Video davon veröffentlichte.

In dem Video seht ihr, wie SuperLous64 seinen Katana-Controller schwingt und Jin Sakai im Spiel dieselbe Bewegung durchführt. Dies geschieht allerdings mit einer kurzen Verzögerung. Immerhin handelt es sich bei dem Katana-Controller um ein Goodie, dass der 2004 erschienenen Collector's Edition des „PlayStation 2“-Spiels Onimusha 3: Demon Siege beilag.

Mit dem Katana-Controller kann SuperLous64 Jin Sakai nicht nur zum Angriff bewegen, sondern auch andere Aktionen ausführen, denn der Controller verfügt über alle Knöpfe, die auch auf einem normalen DualShock-Controller zu finden sind.

Ghost of Tsushima mit einem Katana-Controller zu spielen ist ziemlich cool. Vielleicht sieht ja einer der Verantwortlichen bei Sony das Video von SuperLuis64 und setzt die Idee für einen solchen Controller im Rahmen eines möglichen „PlayStation 5“-Ports von Ghost of Tsushima in großem Stil um.

Ein Redditer nimmt einen alten Katana-Controller und erlebt damit Ghost of Tsushima auf eine ganz neue Weise. Vielleicht nimmt Sony sich ja der Idee an, sollte ein Port des Spiels für die PlayStation 5 erscheinen.