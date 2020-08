Fans warten nicht auf "neues Dark Souls", sondern entwickeln es selbst

Fans entwickeln ihr eigenes Dark Souls.

Die Fans haben keine Lust mehr, untätig auf das "neue Dark Souls" zu warten. Da es schon seit einiger Zeit kein Lebenszeichen von dem Projekt gibt, entwickelt die Community ihr eigenes Spiel.

Wo bleibt das "neue Dark Souls"?

Neben einem einsamen Ankündigungstrailer gibt es so gut wie keine Informationen zu Elden Ring. Das neue Projekt des "Dark Souls"-Entwicklers From Software wird von den Fans sehnsüchtig erwartet. Immerhin soll auch George R.R. Martin an der düsteren Spielwelt mitarbeiten.

Im dazugehörigen Subreddit startet der Nutzer "SpriteBlood" darum einen Aufruf, um das Spiel kurzerhand selbst zu entwickeln. Die vielen Ideen und Konzepte der Community wären es wert, ein eigenes Projekt zu starten. Bereits nach kurzer Zeit meldeten sich unter dem Post zahlreiche Hobby-Entwickler, Musiker und Synchronsprecher, die mitmachen wollen.

Auf YouTube gibt es inzwischen sogar eine Demo für das "Elden Ring Fake Lore"-Projekt:

Fans hoffen auf Neuigkeiten während der Gamescom

Das echte Elden Ring wird hoffentlich besser aussehen, als es das Fan-Projekt jetzt tut. Im Gegensatz zu From Software können sie jedoch Ergebnisse vorzeigen. Zudem sind bereits einige typischen Elemente der Souls-Spiele erkennbar. Es gibt dunkle Tunnel, riesige Ratten und verstörende Untote. Auch das wichtigste Feature wurde übernommen: Die Demo ist extrem schwer und endet mit dem Tod des Spielers.

Nun hoffen die Fans auf offizielle Neuigkeiten während der Gamescom. Reddit-Nutzer "Branicorn" ist optimistisch und verspricht für jeden Upvote 25 Liegestütze zu machen, sollte Elden Ring nicht vorgestellt werden. Mit über 4.000 Upvotes hat er bereits einiges zu tun.

Da die Entwickler von Elden Ring Funkstille zu ihrem neuen Spiel halten, starten die Fans ihr eigenes Projekt. Vielleicht zeigt From Software auf der Gamescom endlich Gameplay zu dem „neuen Dark Souls“. Wir halten euch auf dem Laufenden.