New World: Amazons Fantasy-MMO erobert Twitch

Mit dem Shooter Crucible wollte Amazon einen ganz großen Coup landen, doch schon kurz nach dem Launch floppte das Spiel auf Twitch – Niemand interessierte sich dafür. Bei Amazons neuem MMO „New World“ sieht es derzeit allerdings anders aus. Der Grund dafür scheint auch in einer neuen Vermarktungsstrategie von Amazon zu liegen.

New World: Voller Hoffnung in eine neue Welt

Der Amazon-Shooter Crucible hatte es wirklich nicht leicht, kaum war er erschienen, da war das Interesse an dem Spiel auch schon wieder so gering, dass es auf Twitch und Steam einen traurigen Rekord aufstellte. Amazons neues Fantasy-MMO New World scheint jedoch einen anderen Weg zu gehen: Der Launch des Spiels ist zwar erst für den Frühling 2021 vorgesehen, doch zurzeit kann New World auf Twitch und Steam einige Erfolge verzeichnen.

Am 25. August war es zum ersten Mal erlaubt New World zu Streamen oder Videos des Spiels zu posten. Dabei erreichte New World über 300.000 Twitch-Zuschauer gleichzeitig und damit dreimal mehr als Crucible bei einem ähnlichen Event. Auch fielen die Zuschauerzahlen bei Crucible schnell ab, während die von New World sich derzeit noch halten.

Der Grund dafür dürfte darin liegen, dass Amazon bei New World auf eine andere Marketingstrategie setzt und einen besseren Gebrauch von Twitch macht als es noch bei Crucible der Fall war. So haben zahlreiche Streamer verkündet, dass Amazon ihnen 100 „New World“-Keys geschickt hat, die sie als Giveaways an ihre Zuschauer verschenken wollen (siehe Beispiele weiter unten). Diese Strategie zur Erhöhung der Zuschauerzahlen wird besonders bei Neuerscheinungen oder Spielen die noch gar nicht veröffentlicht sind angewandt und hat sich auch bei Valorant und Fall Guys bewährt.

Live. I am super excited to finally show yall New World.

Thank you @playnewworld giving me the opportunity to check it out, and give away some copies for the Nerds!https://t.co/LbO6zGeKuY pic.twitter.com/0g4AU1jzfT — Cy #blacklivesmatter (@cybplaysgames) August 26, 2020

Damn there is a world where the crazy people of @playnewworld gave me 100 keys to giveaway!



Do you know anyone who would like to have some of these?



We will pull alot of twitter winners tomorrow and throw some on discord and live in the twitch chat!#NewWorldPreview — P4wnyhof (@P4wnyhof) August 26, 2020

Stichwort Valorant: Der derzeitige Erfolg von New World im Vergleich zu Crucible dürfte auch am Genre liegen. Immerhin gibt es Team-Shooter derzeit wie Sand am Meer, während große MMOs sich an einer Hand abzählen lassen. Dennoch wird sich erst zur Veröffentlichung von New World zeigen, ob das Spiel auch nachhaltig überzeugen kann.

Anders als der Team-Shooter Crucible kann Amazons kommendes Fantasy-MMO New World auf Twitch glänzen. Allerdings wird sich erst zum Release - welcher für den Frühling 2021 angesetzt ist - zeigen, ob der Erfolg nachhaltig ist oder die Community dem Spiel den Rücken zukehrt.