Fall Guys Season 2: Neue Minispiele und Mittelalter-Kostüme

Fall Guys bekommt bald neue Inhalte.

Während der Gamescom Opening Night Live wurde auch die zweite Season von Fall Guys: Ultimate Knockout vorgestellt. In mittelalterlichen Minispielen könnt ihr bald mit coolen neuen Kostümen um die Kronen kämpfen.

Welche neuen Minispiele bringt Fall Guys Season 2?

Der Überraschungshit Fall Guys: Ultimate Knockout bekommt eine zweite Season. Während der Gamescom Opening Night Live stellt Lead Designer Joe die mittelalterlichen Inhalte vor.

In den neuen Minispielen "Drachenfeuer", "feudale Festungen", "K.O.-Ritter" und "Faustkampf-Paladine" muss allein und im Team ums Überleben gekämpft werden. Dabei kommt es auch auf die Zusammenarbeit mit euren Feinden an. Der Trailer zeigt, wie Boxen von mehreren Spielern in Position geschoben werden, um dadurch eine Mauer zu erklimmen.

Hier könnt ihr euch den "Season 2"-Trailer selbst ansehen:

Welche neuen Kostüme gibt es?

Passend zum mittelalterlichen Setting könnt ihr euren Fall Guy bald als Wikinger, Ritter, Hexe, Zauberer oder Drache verkleiden. Auch neue Emotes wurden angekündigt.

Fall Guys Season 2 soll im Oktober erscheinen. Es bleibt euch also noch etwas Zeit, um Kronen für die neuen Kostüme zu sparen. Auch die Community zeigt in den Kommentaren Begeisterung für die neuen Minispiele. Vor allem in den Plattformen, die von verfeindeten Fall Guys geschoben werden müssen, sehen viele spaßiges Konfliktpotenzial.

Fall Guys: Ultimate Knockout zeigt in einem Trailer, was seine zweite Season zu bieten hat. Vor allem die neuen Minispiele werden dringend benötigt, um das chaotische Spielerlebnis für längere Zeit frisch zu halten.