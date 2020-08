Die Sims 4 Star Wars: Die Macht ist stark bei diesem DLC

Die Sims 4 lädt euch zur dunklen Seite der Macht ein. Lichtschwert mit inbegriffen.

„Die Sims 4“-Fans können sich auf ein neues Gameplay-Pack freuen – in „Die Reise nach Batuu“ könnt ihr schon sehr bald euer eigenes „Star Wars“-Abenteuer erleben und bekannte Gesichter der Filmreihe treffen.

Ihr wollt euer eigenes Lichtschwert? Die Sims 4 macht’s möglich!

Im Rahmen der Gamescom Opening Night Live wurden gestern wieder einige Spiele und Erweiterungen vorgestellt. Teil des Event war natürlich auch EA – und der Publisher hatte in Sachen Star Wars so einiges zu präsentieren. Neben Star Wars: Squadrons, konnten Zuschauer nämlich auch einen ersten Blick auf den kommenden „Die Sims 4“-DLC, „Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu“ erhaschen, der zum ersten Mal enthüllt wurde.

Zu sehen gab es einen schicken Trailer, der euch den Alien-Planeten Batuu zeigt, zu welchem ihr eure intergalaktische Reise antretet:

Neben der neuen Umgebung, die anscheinend mit viel Hingabe originalen „Star Wars“-Schauplätzen nachempfunden sind, warten im Gameplay-Pack natürlich auch einige neue Spiel-Features auf euch. So sollt ihr euch zum Beispiel euer eigenes Lichtschwert zusammenstellen, euren Droiden gestalten und euch wie beliebte „Star Wars“-Charaktere kleiden können.

Die Sims 4 Star Wars: Welcher Seite schließt ihr euch an?

In "Die Sims 4 Star Wars – Reise nach Batuu" könnt ihr euch dem Wiederstand oder der dunklen Seite der Macht anschließen. Ob ihr eure Story also mit Rey Skywalker oder Kylo Ren an eurer Seite schreiben wollt, bleibt euch überlassen. Euer Hauptziel ist es die Vorherrschaft des fremden Planeten zu ergattern, was ihr mit erfolgreich abgeschlossenen Missionen bewerkstelligt.

Das Konzept könnte nicht nur für alteingesessene „Star Wars“-Fans interessant sein, sondern auch Serien-Neulinge überzeugen mal in den DLC zu schnuppern. Vor allem die zwei Seiten haben Potenzial den Wiederspielwert erhöhen. Wie sich das Gameplay-Pack spielt könnt ihr ab dem 8. September 2020 selbst herausfinden.

Solltet ihr den vorherigen DLC verpasst haben, könnt ihr euch ihn hier zum reduzierten Preis unter den Nagel reißen.

Die Gamescom Opening Night Live hatte neben Die Sims 4 noch ein paar weitere nette Überraschungen zu bieten. Hier seht ihr was unsere Highlights des Abends waren:

Habt ihr jetzt auch Lust euer eigenes Lichtschwert zu schwingen und mit R2D2 den Planeten Batuu unsicher zu machen oder lässt euch die „Star Wars“-Thematik kalt? Schreibt uns eure Meinung zum DLC gern in die Kommentare bei Facebook!