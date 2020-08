Age of Empires 3: Der dritte Teil der "Age of Empires"-Serie spielt zur Zeit der Kolonialisierung Amerikas.

Die „Age of Empires“- Serie gilt als Vorreiter der Echtzeitstrategiespiele. Besonders die ersten drei Teile sind mittlerweile echte Klassiker, die ihre Fans immer wieder überzeugen konnten. Wie Microsoft nun mit einem schicken Trailer ankündigt, erhält der dritte Teil der Serie eine aufpolierte Definitive Edition, die noch diesen Herbst erscheinen soll.

Age of Empires 3: Erlebt den Klassiker in neuem Gewand

Für viele Strategie-Fans zählt die „Age of Empires“-Serie zu dem Besten, was das Genre zu bieten hat. Zu diesem Ruhm trugen vor allem die ersten drei Hauptteile der Serie bei, die zwischen 1997 und 2005 erschienen. In den Spielen nehmt ihr euch eines historischen Volks an und entwickelt es über verschiedene Entwicklungsstufen zu einer strahlenden Zivilisation heran. Das Szenario der ersten beiden Teile spielt im Mittelalter, im dritten Ableger der Serie seid ihr jedoch zur Zeit der Kolonialisierung Amerikas unterwegs. Für diesen Teil hat Microsoft nun mit einem schicken Trailer eine Definitive Edition angekündigt.

Age of Empires 3: Der Trailer zu Definitive Edition

Im Trailer verspricht euch Microsoft für die Definitive Edition von Age of Empires 3 ein besseres Audio-Erlebnis sowie eine Grafik in 4K Ultra HD. Außerdem soll es zwei neue Zivilisationen – die Inca und die Schweden - geben. Daneben sollen euch mit historischen Kämpfen und den Herausforderungsmissionen der Kunst des Krieges zwei neue Spielmodi erwarten und auch ein plattformübergreifender Multiplayer-Modus soll mit an Bord sein. Allem Anschein nach handelt es sich also um eine waschechte Definitive Edition.

Die Definitive Edition von Age of Empires 3 soll am 15. Oktober 2020 erscheinen. Vorbestellungen sollen ab sofort möglich sein.

Noch in diesem Herbst soll die Definitive Edition des dritten Teils der beliebten "Age of Empires"-Serie erscheinen. Die Definitive Edition soll nicht nur mit einer besseren Grafik und besserem Sound aufwarten, sondern auch einige Neuerungen mit sich bringen. "Age of Empire"-Fans dürfen also gespannt sein.