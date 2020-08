Die Temperaturen sinken, die Spieleveröffentlichungen steigen. In der bevorstehenden Woche gibt es so einige Highlights - für PC und Konsole.

Die Releases der Kalenderwoche 36.

Crusader Kings 3 | 1. September

PC

Globale Strategie von Entwickler Paradox: Crusader Kings 3 lässt euch erneut ein riesiges, möglichst langlebiges Königshaus aufbauen. Mit jeder Generation eurer Dynastie müsst ihr euer diplomatisches, strategisches und militärisches Geschick unter Beweis stellen - um entweder berühmt oder verdammt zu werden. Neu im dritten Teil sind ausgebaute Rollenspielelemente, ein stärkerer Bezug zu den Charakteren, die dieses Mal in 3D dargestellt werden, und ein überarbeiteres Interface.

Der Thron ruft in Crusader Kings 3 wieder nach euch:

Darüber hinaus bietet Crusader Kings 3 von Release an einige Inhalte, die es beim Vorgänger lediglich via DLC gegeben hat. Dazu zählen die Heiden, die Wikinger und Moslems, während andere Inhalte aufgrund von geringer Popularität gestrichen worden sind.

Iron Harvest | 1. September

PC / PS4 / Xbox One

Das Bremer Entwicklerstudio King Art versetzt euch mit Iron Harvest in ein ganz ungewöhnliches Szenario. Das Echtzeitstrategiespiel spielt in einem alternativen Universum ab 1920, in denen unter anderem Dieselpunk-Mechs die Schlachtfelder beherrschen. Nach einem großen Krieg versucht sich Europa zu erholen, während andere Mächte schon daran arbeiten, ganze Länder zu destablisieren. Der daraus entstehende Konflikt ist gewalthaltig.

Iron Harvest enführt euch in ein einzigartiges Szenario:

Iron Harvest bietet laut den Entwicklern eine ausführliche Einzelspieler-Kampagne, die alternativ sogar im Koop-Modus gespielt werden kann. Zudem könnt ihr euch bei Release auch in Multiplayer-Schlachten wagen, wobei allerdings kein Crossplay zwischen den Plattformen unterstützt wird.

NBA 2K21 | 4. September

PC / PS4 / Xbox One / Switch / Stadia

Die Zeit der Sportspiele bricht wieder an: Anfang September legt 2K Games mit NBA 2K21 nach. Fans können sich wie gehabt auf ein großes Lizenzpaket freuen, dessen spielerische Stärken bekannt sein dürften. Natürlich feilen die Entwickler weiter an Details, um eine möglichst authentische Basketball-Simulation abzuliefern. So gibt es unter anderem Änderungen beim Werfen, am Pro-Stick und vieles mehr.

Die NBA-Saison geht los: Auf der PS5 und XSX jedoch erst später

Der Release von NBA 2K21 findet zu Beginn nur auf den gewohnten Plattformen statt. Eine Version für die PlayStation 5 und Xbox Series X mit verbesserter Grafik ist bereits angekündigt. Noch gibt es aber keinen Termin.

Marvel's Avengers | 4. September

PC / PS4 / Xbox One / Stadia

Die Heldentruppe versammelt sich erneut: Gut über ein Jahr nach dem großen Kinofinale der Avengers melden sich die Marvel-Figuren in einem anderen Universum digital zurück. Nach dem verheerenden A-Day sind die Helden überall verstreut und geächtet - aber sie finden ein weiteres Mal zusammen, um den Bösewichten eins auszuwischen. Dabei schlüpft ihr als Spieler in unterschiedliche Charaktere, kämpft alleine oder mit Freunden und startet in ein neues "Games as a Service"-Abenteuer.

In Marvel's Avengers könnt ihr in die Haut verschiedener Superhelden schlüpfen:

Nach dem Release soll Marvel's Avengers stetig mit neuen Inhalten, darunter Missionen und Helden, erweitert werden. Zudem ist bereits eine Version für die PlayStation 5 und Xbox Series X angekündigt. Käufer der PS4- und "Xbox One"-Version können kostenfrei umsteigen.

Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 | 4. September

PC / PS4 / Xbox One

Nach HD-Remastered nun ein Remake: Activision bringt erneut die ersten beiden Serienteile von Tony Hawk's Pro Skater zurück. Anders als beim letzten Mal entstehen die Neuauflage bei Vicarious Visions, die bereits Crash Bandicoot erfolgreich wiederbelebt haben. Neben einer grafischen Komplettüberarbeitung enthält Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 alle originalen Skater, Level, Ziele und vieles mehr. Mach-dir-den-Skater und Mach-dir-den-Park sind außerdem erneut mit an Bord.

Die Neuauflagen der ersten 'Tony Hawk'-Spiele sind grafisch komplett überholt:

Spielerisch orientieren sich die Entwickler beim Release der Neuauflage stark an den Vorbildern. Fans sollten sich somit schnell zurechtfinden. Mit Lizzie Armanto, Leo Baker, Leticia Bufoni, Riley Hawk, Nyjah Huston, Tyshawn Jones, Aori Nishimura und Shane O'Neill gibt es darüber hinaus acht neue Skater, die den Fuhrpark erweitern.

WRC 9| 4. September

PC / PS4 / Xbox One

Wer mit Basketball und Skateboard nichts anfangen kann, für den ist vielleicht Rallye eine Option. Mit WRC 9 bringt Nacon dieses Jahr den Release der alljährlichen Rallye-Simulation an den Start. Im Nachfolger zu WRC 8 wird der Karrieremodus stärker ausgebaut, drei neue Events dem Rennkalender hinzugefügt und die Fahrphysik noch stärker in Richtung Simulation gebracht.

Neben der Umsetzung für PC, PlayStation 4 und Xbox One hat der Publisher bereits drei weitere Versionen angekündigt. Die Nintendo Switch, die PlayStation 5 und Xbox Series X sollen zu einem späteren Zeitpunkt bedient werden.

Doraemon: Story of Seasons | 4. September

PS4

Vor gut einem Jahr ist bereits Doraemon: Story of Seasons für PC und Nintendo Switch erschienen. Nun liefert Bandai Namco noch den Release einer PS4-Version des ungewöhnlichen Farm-Abenteuers nach. Ähnlich wie in Stardew Valley oder Harvest Moon dreht sich vieles um euren eigenen Bauernhof: ihr bestellt Felder, pflegt Tiere und nehmt an verschiedenen Aktivitäten teil.

Mit offizieller Lizenz von Doraemon geht es in das Farm-Abenteuer:

Die Besonderheit liegt in der Lizenz: Die Entwickler verknüpfen ihr Spiel eng mit der Anime- und Mangavorlage. So trefft ihr im Laufe des Spiels immer wieder auf Charaktere aus Doraemon.

Vor allem der Sport steht in der ersten Septemberwoche im Vordergrund, ob Basketball, per Auto oder auf dem Skateboard. Aber auch Superhelden und Fans von Strategie-Spielen dürften in den nächsten sieben Tagen voll und ganz auf ihre Kosten kommen.