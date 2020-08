Teardown: Ihr könnt alles zerstören, um an die fette Beute zu kommen.

Auf der Gamescom wurden bereits zur Opening Night viele interessante Spiele vorgestellt. Eines davon ist Teardown, eine Art Kreuzung zwischen Minecraft und GTA. Im Gameplay-Trailer seht ihr, dass hinter dieser seltsamen Beschreibung ein durchaus vielversprechendes Spiel stecken könnte.

Teardown: Das uneheliche Kind von Minecraft und GTA

Der Gameplay-Trailer zu Teardown verspricht ein Spiel, dass die Gewaltdarstellung und das Gangsterprinzip der GTA-Spiele mit Minecrafts Klötzchenoptik und Experimentierfreude vermischt. Anders als Family Man, das sich auch als ein Minecraft-GTA versucht, sieht Teardown um einiges erwachsener und ernstzunehmender aus.

Der Trailer deutet an, dass ihr als Krimineller den perfekten Überfall durchführen wollt. Dafür müsst ihr euch in der interaktiven und vollkommen zerstörbaren Umgebung einen Weg schaffen. Dies gelingt euch indem ihr mit allerhand Fahrzeugen und Waffen die Umgebung nach euren Gunsten zerlegt. Allem Anschein nach wird es also nicht einen vorgegebenen Weg geben, um einen Überfall durchzuführen, sondern es liegt an eurer Kreativität, den perfekten Weg für das perfekte Verbrechen zu finden.

Obwohl es in Teardown auch einen Sandbox-Modus geben soll, soll das Spiel auch noch mit einer spannenden Kampagne und verschiedenen Herausforderungen aufwarten. Derzeit wird das Spiel auf Steam als „Early Access“-Spiel angezeigt, kann allerdings noch nicht erworben werden. Die Veröffentlichung ist jedoch noch für 2020 geplant, es könnte also sein, dass ihr Teardown bald selbst ausprobieren könnt.

Mit Teardown erwartet euch allem Anschein nach ein Mix aus Minecraft und GTA, der den Spielern große Freiheiten lässt und sie zum Experimentieren einlädt. Trotzdem soll Teardown nicht nur ein Gangster-Sandkasten sein, sondern auch noch mit einer ansprechenden Story aufwarten können.