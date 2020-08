Crash Bandicoot 4: Nur die besten Spieler bekommen Zusatz-Level

Einige Level in Crash Bandicoot 4: It's About Time werden nur die besten Spieler zu Gesicht bekommen.

Im Rahmen der Gamescom Opening Night Live stellt ein „Crash Bandicoot 4“-Entwickler eine neue Art von besonderen Leveln genauer vor. Einen Haken hat die Sache aber: Nur die härtesten Spieler können die zusätzlichen Herausforderungen freischalten. Hättet ihr das Zeug dazu?

Crash Bandicoot 4 bekommt schwere Rätsel-Level

Crash Bandicoot 4 – It’s About Time soll Freunden bunter Plattformer bald wieder neues Futter geben und mit diversen Neuerungen sowie knallharten Herausforderungen sättigen. Was ab dem 2. Oktober so auf euch zukommt, erfahrt ihr in unserer Vorschau zum Spiel.

Das bekannte Rezept der „Crash Bandicoot“-Reihe soll im Kern unverändert bleiben, Level aus der Sicht von Antagonist Dr. Neo Cortex sollen dem Ganzen aber noch eine zusätzliche Würze verleihen. Durch die „Gamescom Opening Live“-Präsentation, die gestern stattfand, wissen wir nun aber noch um eine weitere Art Level Bescheid.

Neu sind nun nämlich die „Flashback-Tape“-Level. Diese befördern Crash zurück in die 90er, als er noch die Laborratte für Dr. Neo Cortex spielte. In den Leveln der etwas anderen Art sollt ihr euch knackigen Rätsel-Passagen stellen und, wie gewohnt, durch verrückte Todes-Fallen schlittern und springen. Doch nicht jeder Spieler wird sich an diesen kniffligen Leveln probieren dürfen.

Im Interview seht ihr eines dieser Level im Hintergund laufen:

Crash Bandicoot 4: Es hagelt Bonus-Level für Skill

Um die besonders harten Kopfnuss-Rätsel spielen zu können, müsst ihr zuerst die namensgebenden Flashback Tapes einsammeln, die in bestimmten Leveln zu finden sind. Damit aber noch nicht genug – um die Tapes zu finden, müsst ihr die Level zusätzlich noch überstehen ohne auch nur ein Mal zu sterben.

Diese Herausforderung dürfte aber nur ein kleines Hindernis darstellen, wenn ihr euch den schweren Leveln stellen wollt. Für diese bedarf es nämlich viel Skill und eine hohe Frustgrenze. Wer sich in der Crash Bandicoot N. Sane Trilogie bereits an Level wie Stormy Ascend getraut hat, wird sicher mit Freude alle Flashback Tapes einsammeln und sich den Gefahren der 90er stellen.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time war eines unserer Highlights der Gamescom Opening Night Live. In unserem Recap erfahrt ihr auf welche Spiele wir uns noch freuen:

Und, meint ihr ihr hättet das Zeug dazu die Flashback Tapes einzusammeln? Oder liegt euer Fokus beim Spielen nicht auf dem Freischalten aller Level? Schreibt uns eure Meinung dazu gerne in die Facebook-Kommentare!