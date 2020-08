BioWare zeigt Dragon Age 4 - aber nicht wirklich

Während der Gamescom werden erste Bilder von Dragon Age 4 vorgestellt.

Die Gamescom Opening Night Live hatte nur wenige Überraschungen parat. Trotzdem gab es einen ersten Eindruck zu Dragon Age 4. Hier erfahrt ihr, warum Fans sich wohl noch eine ganze Weile gedulden müssen.

Worum geht es in Dragon Age 4?

Während der gestrigen Gamescom Opening Night Live zeigte BioWare in einem "Behind the Scenes"-Video erste Szenen aus Dragon Age 4. Es handelt es sich jedoch noch um einen sehr frühen Blick auf das neue Rollenspiel-Abenteuer.

Den Vorgänger Dragon Age 3: Inquisition findet ihr hier im PS-Store:

Dragon Age 3: Inquisition auf Amazon ansehen.

Trotzdem gibt es vielversprechende Aussagen der Entwickler, coole Konzeptzeichnungen und sogar erste Gameplay-Szenen zu sehen. Mithilfe von "Motion Capture" sollen die Charaktere und ihr Verhalten in der Welt möglichst realistisch dargestellt werden.

Auch für die Story gibt es bereits konkrete Ideen:

"Wir wollen eine Geschichte darüber erzählen, was passiert, wenn ihr keine Macht habt. Was passiert, wenn die Leute, die an der Macht sind, die Probleme nicht angehen wollen."

"Das, was ihr erwarten könnt, sind Geschichten, die sich auf die Leute um euch konzentrieren. Die Freunde und die Familie, die ihr gemacht habt."

Fans müssen noch eine Weile warten

Zu der fantastischen Musik der Reihe werden außerdem erste Konzeptzeichnungen und Spielumgebungen vorgestellt. Es gibt gewaltige Städte, alte Ruinen und riesige Tentakelmonster. Die Aussagen der Entwickler lassen außerdem hoffen, dass BioWare sich wieder auf seine Stärken besinnt.

Die wenigen gezeigten Gameplay-Szenen befinden sich allesamt noch in einer sehr frühen Testphase. Fans sollten sich also keine Hoffnungen machen, Dragon Age 4 in naher Zukunft spielen zu können.

BioWare zeigt erste Szenen zu Dragon Age 4. Neben Konzeptzeichnung und einigen frühen Gameplay-Szenen verraten die Entwickler nur wenig darüber, wie sich das Abenteuer tatsächlich spielen wird. Was haltet ihr von dem Ersteindruck? Schreibt es uns gerne in die Kommentare auf Facebook.