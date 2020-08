Eine neue Statistik verrät, in welchem Spiel am meisten gecheatet wird. Quelle: Getty Images / Motortion.

Cheaten ist verpönt, aber nicht selten. Um die große Dunkelziffer einmal aufzulösen, hat ein Unternehmen untersucht, in welchen Spielen am meisten gecheatet wird. Das Ergebnis ist überraschend, aber andererseits auch einleuchtend.

Stunde der Wahrheit: Diese Spiele haben die meisten Cheater

Die Glücksspielseite Compare.bet hat eine Statistik erstellt, die aufzeigt, in welchen Videospielen in Amerika und Großbritannien am häufigsten gecheatet wird. Dafür haben die Verantwortlichen analysiert, für welche Spiele am häufigsten nach Cheats gegoogelt wird. Die Top 20 seht ihr in dieser Grafik.

Hier seht ihr sowol die Statistik für Großbritannien als auch die für Amerika. Quelle: Compare.bet

Die ersten vier Plätze werden sowohl in Amerika als auch in Großbritannien von Die Sims 4, Grand Theft Auto: V, Die Sims 3 und Red Dead Redemption 2 belegt. Auf den mittleren Plätzen sind verschiedene Pokémon- Saints Row- und weitere GTA-Spiele zu finden.

Auffällig an der Statistik ist, dass vor allem Offline-Games oder Spiele vertreten sind, in denen Cheaten offensichtlich erlaubt ist. Online-Spiele, die auch kompetitiv gespielt werden, sind nicht zu finden. Dies dürfte daran liegen, dass bei solchen Spielen zum Cheaten mehr als eine einfache Tastenkombination nötig ist.

Beim Erstellen der Statistik gingen die Verantwortlichen wie folgt vor: Als erstes haben sie verschiedene Listen erstellt, die da wären:

• Die meistverkauften Videospiele 2020

• Die meistverkauften Videospiele 2019

• Die meistverkauften Videospiele 2018

• Die meistverkauften Videospiele aller Zeiten

• Die meistverkauften Videospiele des letzten Jahrzehnts

• Alle Titel des meistverkauften Videospiel-Franchises aller Zeiten

Als nächstes nutzten sie ein Tool, um zu bestimmen, wie oft die Titel der Spiele innerhalb eines Monats zusammen mit dem Wort „Cheats“ auf Google gesucht wurden. Die 20 Spiele, bei denen das am häufigsten der Fall war, wurden in die Statistik aufgenommen.

Wir erraten eure Persönlichkeit anhand eurer Spielgewohnheiten

Die Statistik zeigt, in welchen Spielen die Amerikaner und Briten am meisten cheaten. Zu den Favoriten gehören wenig überraschend Die Sims 4 und GTA 5. Es wäre interessant zu sehen, ob sich im Falle von Deutschland auch noch andere Spiele in der Cheat-"Top Ten" finden lassen würden.