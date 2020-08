Ghost of Tsushima: Spieler reitet Gangnam Style - ohne Pferd

Ghost of Gangnam Style: Jin reitet ohne Pferd.

Ein aktueller Clip auf Reddit beweist, dass Jin in Ghost of Tsushima nicht zwangsläufig ein Pferd zum Reiten benötigt. Schaut euch hier den schrägen Glitch im Video an.

In Ghost of Tsushima kann sich Protagonist Jin auf sein Pferd schwingen und damit die wunderschöne Landschaft des Spiels erkunden. Während das Reisen zu Pferd sicherlich eine gute Alternative ist, um schnell weite Strecken zurückzulegen, ist das Reiten ohne Pferd vielleicht sogar noch besser – in jedem Fall aber witziger.

Ghost of Tsushima: Glitch ermöglicht Reiten ohne Pferd

Erinnert ihr euch noch an den Sommerhit des Jahres 2012? Das Lied Gangnam Style von dem südkoreanischen Künstler Psy lief jeden Tag im Radio – und nun, acht Jahre später, scheint der ikonische Tanz-Move überraschend im Samurai-Abenteuer Ghost of Tsushima wiederbelebt zu werden. Zumindest könnte man diesen Eindruck nach Ansichts des folgenden Clips bekommen, der sich gerade auf Reddit großer Beliebtheit erfreut.

Die Art und Weise, wie sich Jin in dem Clip von Reddit-User drongo97 mit weit gespreizten Beinen in einer Art Hockstellung fortbewegt, erinnert uns auf jeden Fall stark an die südkoreanische Pop-Sensation – auch wenn die "Crazy Frog"-Assoziation von drongo97 auch durchaus nachvollziehbar erscheint.

Ghost of Tsushima: Spieler finden witzige Glitches

Während Ghost of Tsushima zweifellos eigentlich ein atmosphärisches Spiel ist, das seine guten Bewertungen voll und ganz verdient, wurden in den letzten Wochen immer wieder Clips von skurrilen Glitches geteilt, die dem Spiel eine witzige Note verleihen. Einige solcher Videos findet ihr zum Beispiel in unserem Artikel über einen ganz besonderen "NPC Breakdance"-Glitch.

Was haltet ihr von dem neuesten "Ghost of Tsushima"-Glitch? Erinnert euch das Video eher an Psy oder an Crazy Frog? Und werdet ihr diese beiden Ohrwürmer jemals wieder aus euren Köpfen bekommen?