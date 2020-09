Bei der Auswahl von Streamern für einen Creator Code hat Activision offenbar einige treue Spieler vergessen.

Activision vergisst bei seiner "Support a Creator"-Kampagne einige langjährige Spieler. Die Betroffenen und auch viele Fans sind nicht gerade begeistert.

CoD: Warzone - Größere Streamer werden bevorzugt

Durch Creator Codes können Entwickler jene Streamer indirekt belohnen, die sich aktiv mit ihrem Spiel beschäftigen und dieses bekannter machen. Auch wenn Call of Duty: Modern Warfare einen Push im Bekanntheitsgrad wohl kaum mehr nötig hat, legt Activision mit einer Beta für einen "Support a Creator"-Code vor. Allerdings scheinen Reichweite und Größe weitaus wichtiger zu sein als Erfahrung mit Call of Duty. So wurden langjährige Spieler wie "Scump", "Nadeshot" oder "Pamaj" einfach übergangen, was sie umgehend auf Twitter bemängelten.

I'm actually mind blown that I didn't get a creator code. — Seth Huntsmen (@scump) August 28, 2020

10 years of COD and countless hours logged in



Do I deserve a code or did I just torch half of my life



@CallofDuty — FaZe Pamaj (@Pamaj) August 28, 2020

Auch aus der Community kamen einige ungläubige und auch verärgerte Reaktionen über die Auswahl. Wie dexerto.com hervorhebt, richtet sich der Ärger jedoch nicht gegen die glücklichen Streamer, die einen Code ergattern konnten. Vielmehr ginge es um die Marketingentscheidungen von Activision. Da sich das ganze Konzept noch in der Beta befindet, besteht die Möglichkeit, dass weitere Spieler nachrücken können.

