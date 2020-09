PS5-Abwärtskompatibilität: Ubisoft lässt Träume platzen

Die Gerüchteküche zur PS5 brodelt mal wieder - dieses Mal betrifft es die Abwärtskompatibilität. (Bildquelle: Sony)

Die Hoffnung der Konsolen-Spieler auf eine volle Abwärtskompatibilität der PS5 ist groß. Bisher sind nur Spiele der PS4 offiziell bestätigt. Eine neue Information lässt den Traum jetzt platzen – doch was hat Ubisoft damit zu tun?

Konsolen-Spieler erhoffen sich natürlich, dass Sony es wahr macht und es zukünftig möglich sein wird, Spiele aller Generationen – von PS1 bis PS4 – auf der PS5 zu spielen.

Bisher hat Sony sich dazu bedeckt gehalten, lediglich ein aufgetauchtes Patent lässt Gerüchte über eine volle Abwärtskompatibilität kursieren. Zum aktuellen Stand soll es seitens Sony nur möglich sein, PS4-Spiele mit der kommenden Konsole zu zocken.

Die Support-Seite von Ubisoft bestärkt diese Information jetzt und lässt damit den bestehenden Traum vieler Spieler platzen. In einem Tweet dokumentiert der Nutzer @nibellion die Aussage von Ubisofts Support-Page:

According to Ubisoft's support page, PS5 will not have PS1/PS2/PS3 BC https://t.co/0Z8sSoF4NL pic.twitter.com/TcwxseNkkf