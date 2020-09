Rockstar räumt in GTA Online auf: Cheater sind am Boden zerstört

Lange Zeit wiegten sich die Cheater in GTA Online in Sicherheit, nun hat Entwickler Rockstar hart durchgegriffen und sämtliche Spielverderber hart bestraft. Diese melden sich nun lautstark in den sozialen Medien und fühlen sich ungerecht behandelt.

GTA Online: Rockstar löscht den Spielfortschritt aller Cheater

In GTA Online gibt es viele Möglichkeiten, um an Geld zu kommen. Aber nicht jeder Gangster will den klassischen kriminellen Weg gehen. Um es sich leichter zu machen, nutzen viele Spieler Glitches und Exploits in GTA Online, um Millionen an Ingame-Währung in kürzester Zeit zu generieren. Nachdem Rockstar immer wieder Jagd auf einzelne Spielverderber gemacht hat, hat der Entwickler jetzt auf den "Apartment Garage Glitch" umfassend reagiert und seine Multiplayer-Stadt aufgeräumt, wie er in einer Stellungnahme schreibt.

Viele Spieler melden nun in den sozialen Medien, dass der Entwickler ihren Spielfortschritt aufgrund ihrer Cheats auf Null zurückgesetzt hat, andere wiederum sind komplett gesperrt worden. Die Betroffenen sind schockiert über ihren Verlust, erhalten aber seitens der Community wenig Mitleid. So schreibt Twitter-User Disloaders: „Alles, was ich jemals getan habe, war, einen (xxx) kleinen Wohnungsfehler auszunutzen, den alle gemacht haben. Ich werde mit dem Zurücksetzen des Charakterprofils gesperrt und meinen Freunden passiert nichts. Ich habe dieses Scheißspiel jahrelang gespielt, ohne wirklich viel Geld zu verdienen.“

Twitter-User Pinulo schreibt: „Der Charakter meines Kumpels, der seit fast fünf Jahren GTA Online spielt, wurde für einen verdammten Geld-Glitch zurückgesetzt, den jeder im verdammten Spiel gemacht hat. Er war fast Level 500 und ist sauer, weil er jedes Geschäft und jede DLC-Sache vor dem Glitch hatte, er kaufte nur Autos, VERDAMMTE AUTOS.“ Twitter-User kym schreibt: „Also, wer wird nach dem Zurücksetzen des Kontos nicht mehr GTA Online spielen? 7 Jahre alt und sie haben nur Überfälle angeboten?“

Das Unverständnis der Betroffenen könnte daher rühren, dass Entwickler Rockstar lange Zeit nicht deutlich genug auf die Cheater reagiert hat und sich somit Schummelei zum Alltagsgeschäft in GTA Online entwickelt hat. Deshalb wirkt das plötzliche Durchgreifen umso härter, bei dem der Spielfortschritt von mehreren Jahren gelöscht worden ist. Eine harte, aber faire Strafe, die GTA Online nun hoffentlich zu einem besseren Spiel macht.

Entwickler Rockstar hat hart in GTA Online durchgegriffen und sämtliche Cheater mit Resets oder permanenten Bans bestraft. Die Betroffenen fühlen sich ungerecht behandelt, erhalten von der Community aber kein Verständnis. Es bleibt abzuwarten, wie lange Rockstar das Cheaterproblem in GTA Online damit in den Griff bekommen hat.