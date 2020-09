Viele von euch wünschen sich ein Remake zu The Legend of Zelda - Ocarina of Time.

Remakes von beliebten Videospielen gehören schon seit einigen Jahren zum Prozess in der Industrie dazu. Wir haben euch gefragt, welche Games ihr gerne einmal als Neuauflage sehen würdet. Hier sind eure neun Favoriten.

Videospiel-Remakes lassen die Kassen klingeln

Die Videospiel-Industrie hat sich in den letzten Jahren stärker als je zuvor auf Remakes von älteren Spiele-Klassikern konzentriert. Mit Releases wie Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Resident Evil 2, Final Fantasy 7, Spyro Reignited Trilogy und The Legend of Zelda: Link’s Awakening konnten die jeweiligen Studios große Erfolge feiern. Fans der Originale durften ihre alten Lieblingsspiele in brillantem HD erleben und jüngere Gamer konnten endlich Spiele-Klassiker nachholen, für die sie damals möglicherweise noch nicht alt genug waren.

Videospiel-Remakes können auf diese Weise ein großes Publikum erreichen und in bestimmten Fällen wie der "Crash Bandicoot"-Trilogie sogar stillgelegten Franchises zu neuem Leben verhelfen. Wir haben euch auf Facebook gefragt, welche Games ihr unbedingt in einer liebevoll gestalteten Neuauflage spielen möchtet. Eure Antworten haben wir in unserer Bilderstrecke am Ende dieses Artikels zusammengefasst.

Welche Spiele sollten ein Remake bekommen?

Die Frage danach, welche Spiele wirklich ein Remake verdienen, kann kaum objektiv beantwortet werden, da die Auswahl an fantastischen Games einfach zu groß und die Geschmäcker einfach zu verschieden sind. Mit der neunten Konsolengeneration vor der Tür blickt die Industrie mittlerweile auf unzählige Lieblingsspiele zurück, die teilweise schon seit Jahrzehnten auf ihre zweite Chance warten müssen.

Wir haben uns deswegen aus euren Antworten neun Games herausgesucht, die entweder bei euch auf besonders große Resonanz gestoßen sind oder aber bei uns in der Redaktion für wohlige Nostalgie-Schübe gesorgt haben.

Was haltet ihr von unserer Auswahl? Welche anderen Spiele würdet ihr außerdem gerne einmal als Remake erleben? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und sagt uns dort eure Meinung im Kommentarbereich!