GTA Online: Modder verwandelt Spieler in ein gefährliches Monster

GTA Online: Ein Spieler legte sich mit einem Modder an. Dieser verwandelte ihn daraufhin in ein Monster.

Wer in GTA Online die Straße betritt, kann entweder auf harte Gangster, aggressive Mitspieler oder auf Modder treffen. Für gewöhnlich sind letztere eher eine Plage für die gesamte Lobbys als für den einzelnen Spieler. Im Falle von Reddit-User JohnnBgoodee machte der Modder ihm allerdings ein ganz individuelles "Geschenk".

GTA Online: Ein neuer Superschurke erscheint - Windradmann!

GTA Online ist für jede Geschichte und jeden Blödsinn zu haben. Kürzlich postete ein Spieler auf Reddit einen lustigen Clip, der zeigt, was passieren kann, wenn man sich in GTA Online mit humorvollen Moddern anlegt. Kurzerhand wurde der Spieler in einen Superschurken verwandelt - mit einer äußerst merkwürdigen Fähigkeit. „Ich habe einen Modder genervt und er hat ein Windrad auf meinen Kopf gesetzt“, beschreibt der Spieler seinen Clip, den er mit der "GTA Online"-Community geteilt hat.

Wie im Clip zu sehen, ist die Fähigkeit, ein Windrad in Originalgröße auf dem Kopf zu tragen, sehr merkwürdig, aber äußerst effektiv in GTA Online. Heranfahrende Autos werden sofort weggeschleudert.

Der Clip könnte tatsächlich aus einem Marvel-Film stammen, auch wenn er den seltsamsten Superschurken etablieren würde, von dem ihr je gehört habt: Windradmann. Die "GTA Online"-Community tröstet den gezeichneten Spieler damit, dass er jetzt über eine der besten Luftabwehrmethoden verfüge. Er solle seinem "Schöpfer" dankbar sein.

Auch sieben Jahre nach Release passieren immer wieder neue Dinge in GTA Online. Ein Superschurke, der ein Windrad auf seinem Kopf balanciert - was passiert als nächstes? Ob der Modder nun eine ganze Bande an Superschurken kreieren wird? Wir halten die Augen auf Reddit für euch offen!