Pokémon-Sex? Ungewollt versauter Spiele-Hashtag belustigt die Fans

Pokémon Masters EX schlägt gerade aus unanständigen Gründen Wellen auf Twitter.

Ein „Pokémon“-Spiel schlägt gerade mit einem Hashtag auf Twitter große Wellen. Was eigentlich auf den Namen des Mobile Games bezogen war, sieht als Hashtag nämlich nach etwas viel Anrüchigerem aus – und die Fans posten natürlich schon fleißig Memes und Bilder.

Twitter hat einen neuen Hashtag-Trend: Pokémon Sex

Vergangenen Monat erst ging die neue Pokémon-App „Pokémon Masters“ an den Start und schon wird sie zum Meme. Im „Free-To-Play“-Titel könnt ihr euch den bekanntesten Trainern vergangener Spiele im Kampf stellen und euer eigenes kleines Team trainieren.

Der Spielinhalt ist aber nicht der Grund für den Twitter-Trend, sondern eher der Hashtag, der aus dem geänderten Namen „Pokémon Masters EX“ entstanden ist: #pokemonmastersex.

Natürlich sorgt der ungewollt schmutzige Hashtag auf Twitter für lustige Memes und Reaktionen. Ein paar Beispiele für die Reaktionen der Fans zeigen wir euch hier:

Andere bedienen sich an zweideutigen „Pokémon GO“-Screenshots:

Es wird aber auch der feine, aber wichtige Unterschied zwischen Pokémon Masters und Pokémon Masters EX aufgezeigt:

Und zu guter Letzt eine wahrscheinlich zutreffende Darstellung der Reaktion der App-Entwickler:

Bruh I have just seen this lmaoooo #pokemonmastersex pic.twitter.com/Gxet5m0VQH — Sinnoh Shitpost (@DPPt_Shitpost) September 1, 2020

Ob es sich beim Meme um einen lustigen Zufall oder vielleicht doch einen geplanten Marketing-Gag handelt, können wir natürlich nicht wissen. Die daraus entstehenden Posts sind aber auf alle Fälle Gold wert.

Seid aber gewarnt: Für den Fall, dass ihr selbst ein wenig durch den Twitter-Hashtag stöbern wollt, solltet ihr euch auch auf eine Menge nicht jugendfreier Bilder einstellen.

