9 Gefängnisausbrüche in Games: Von Schwierigkeit Kartoffel bis Unmöglich

Der Gefängnisausbruch in A Way Out ist ein Kinderspiel zu allen anderen in diesem Ranking.

Aus einem Gefängnis auszubrechen, ist für einen Gamer oder eine Gamerin eigentlich Tutorial-Kram. Aber nicht alle Gefängnisse sind Kinderspiele. Wir haben ein Ranking aller Gefängnisse in Videospielen erstellt - von kinderleicht bis unmöglich schwer.

Gefängnisse in Videospielen: Von Strohkiste bis Askaban

In Videospielen landet ihr des Öfteren in Gefängnissen, manchmal zurecht, manchmal nicht. Nun heißt es, seine Strafe abzusitzen oder auf spektakuläre Weise auszubrechen.

Von Skyrim bis Portal - manche Gefängnisse sind ein Klacks, aus anderen gibt es gar kein Entkommen. In unserem Ranking haben wir die leichtesten und schwierigsten festgehalten. Bis jetzt, versteht sich, denn wir wissen nicht, in welche Gefängnisse uns Entwickler in kommenden Spielen noch schicken werden.