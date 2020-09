The Division 2: Neues Endgame könnte alle Spieler zurückholen

Der Summit-Modus soll den "The Division 2"-Spielern mit "100 Leveln" eine neue Herausforderung bieten.

Der Spielwert von The Division 2 hängt von seinem Endgame ab, das Entwickler Massive Entertainment stetig mit neuem Content versorgen muss, um seine Spieler nicht zu verlieren. Nach der erfolgreichen "Warlords of New York"-Erweiterung kündigte er im gestrigen Stream einen neuen vielversprechenden Modus an.

The Division 2: Eine Hölle mit 100 Stockwerken

Im gestrigen "State of the Game"-Stream stellte Entwickler Massive Entertainment alle neuen Inhalte vor, auf die sich Spieler von The Division 2 demnächst freuen können. Im Mittelpunkt stand dabei der neue Summit-Modus, der Spieler in einen von Feinden beherrschten Wolkenkratzer schickt. Es geht darum, sich allein oder im Team Stockwerk für Stockwerk bis zur hundersten Etage durchzukämpfen. Die Gegner werden auf jeder Etage immer stärker, zudem erscheint alle zehn Stockwerke ein Endboss.

Um die Sache etwas einfacher zu machen, müssen die Spieler nicht alle 100 Stockwerke auf einen Schlag schaffen, sondern erhalten nach jedem Endboss einen Speicherpunkt, ab dem sie wiedereinsteigen können. Für das Überstehen des Summit-Modus winken besondere Belohnungen und Objekte in The Division 2. Wie Entwickler Massive Entertainment ankündigte, können PC-Spieler bereits ab dem 4. September den Summit-Modus auf einem Testserver spielen.

Der Modus soll mit Title Update 11 zu The Division 2 hinzugefügt werden und ist gratis für alle Besitzer des "Warlords of New York"-DLCs. Die Veröffentlichung soll irgendwann im September für PC und Konsolen erfolgen.

Nachdem Entwickler Massive Entertainment die Geduld seiner Spieler auf neuen Endgame-Content in The Division deutlich überspannte, macht er bei The Division 2 schon einen etwas besseren Job. Es bleibt abzuwarten, wie lange der Entwickler The Division 2 noch am Leben erhalten kann. Der neue Summit-Modus klingt vielversprechend, aber auch das wird den Spielern nicht ewig reichen.