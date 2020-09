Resident Evil 8 bereits da? - Trash-Entwickler lockt Spieler in eine Falle

Nein, es handelt es sich bei dem entdeckten Spiel nicht wirklich um Resident Evil 8.

Schlechte Kopien oder geklaute Spielideen gibt es auf Steam haufenweise. Resident Evil 8 ist jedoch noch nicht einmal erschienen und hat bereits jetzt ein Rip-Off auf der Spielplattform.

Resident Evil 8 ist zwar angekündigt, erscheinen wird es aber wohl erst 2021. Umso überrschender dürfte es für manche Spieler gewesen sein, als sie den achten Teil der Survival-Horror Reihe schon jetzt auf Steam entdeckt hatten. Das Problem bei der Sache ist nur, es handelt sich dabei um einen Fake. Brancheninsider Daniel Ahmad stellte auf Twitter die Frage, wie so etwas erlaubt sein könne? Schließlich wird hier eindeutig Werbung auf Kosten von Capcom gemacht.

uhhhhhhhh



How is this allowed lol pic.twitter.com/oRI7hZtjlT