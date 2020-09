Bye Bye Fett-Controller: Spieler feiern PS4-Chips-Greifer

Fett-Controller spalten die Konsolen-Community – Ist ein PS4-Gadget nötig? (Bildquelle: Getty Images.)

Ein auf Reddit kursierendes Bild wird gerade von Konsolen-Spielern gefeiert. Der von PlayStation entwickelte PS4-Chips-Greifer soll elenden Fett-Controllern ein Ende bereiten.

PS4-Gadget belustigt die Spieler

Ein auf Reddit aufgetauchtes Bild führt zu großer Freude unter Spielern. Ein PS4-Tool, welches als "Chip-Picker" (also Chips-Greifer) betitelt ist, soll das Einfetten von Controllern verhindern:

Diese witzige und gleichzeitig kuriose Idee von Sony wird im Thread des Subreddit lustig und einfallsreich kommentiert. Auch die Ähnlichkeiten mit Spielzeugen oder wahlweise auch Sexspielzeugen wird von der Community angemerkt. Ein weiteres Bild aus den Antworten zeigt nochmal einen genaueren Blick auf den Chips-Greifer:

Eine Anleitung auf der Verpackung des PS4-Chips-Greifers zeigt die korrekte Anwendung. (Bildquelle: Reddit)

Das Problem des Fett-Controllers ist tatsächlich eines, was viele Konsolen-Spieler zu beschäftigen scheint. Es spaltet die Community in zwei Lager, das, welches mit fettigen Controller kein Problem hat und das, welches schon an den Gedanken eines vollgeschmierten Gamepads Schweißausbrüche bekommt. Für diese Fraktion werden in dem Thread auch fleißig Alternativen wie Essstäbchen empfohlen.

Wieso kennen wir den PS4-Chips-Greifer noch nicht?

Der Reddit-User MrBurnz erwidert auf die Frage "Ich frage mich, warum 'Nicht zum Verkauf' darauf steht" und bringt mit seiner Antwort ein wenig Licht ins Dunkel über den Ursprung des Gadgets:

“Werbeartikel sind normalerweise kostenlos und werden, aufgrund eines Bundles mit der PS4 Pro, nicht separat verkauft.“

Jetzt ist die Frage: Woher bekommt man dieses "PS4 Pro"-Bundle? Den PS4-Chips-Greifer muss man zumindest einmal ausprobiert haben!

Den PS4-Chips-Greifer können wir euch nicht bereitstellen, aber zumindest jede Menge PS4-Spiele im PS-Store:

Nur Hardcore-Fans können diese Fragen beantworten

Eine lustige Werbeaktion von Sony. Ob der PS4-Chips-Greifer die Verkäufe ankurbeln konnte? Und ob er überhaupt funktioniert? Fragen, die vielleicht nie beantwortet werden, aber interessant sind sie schon.