CoD: Modern Warfare - Spieler erzielt über 43.000 Kills mit der Deagle

Auch Pistolen können in Call of Duty: Modern Warfare effektiv sein. Die Desert Eagle ist hier jedoch nicht zu sehen.

Ein Schuss, ein Kill: Ein Spieler schwört in Call of Duty: Modern Warfare auf eine ganz bestimmte Waffe. In einem Video demonstriert er seine Fähigkeiten.

Wer regelmäßig Online-Shooter spielt, der kennt das Phänomen: Bestimmte Waffen werden schnell zum eigenen Favoriten, ganz egal was andere dazu sagen. So ähnlich geht es auch dem Reddit-Nutzer HaydenMott, der überaus aktiv in Call of Duty: Modern Warfare unterwegs ist. Dabei setzt er auf eine relativ ungewöhnliche Bewaffnung: Die Desert Eagle.

Call of Duty: Modern Warfare: 43.000 Kills mit nur einer Waffe

Die oftmals als Deagle abgekürzte Handfeuerwaffe ist im Spiel eine ziemlich mächtige Pistole. Im Hardcore-Modus von Call of Duty: Modern Warfare sorgt sie damit für schnelle Kills, denn ein Treffer bedeutet das sofortige Aus. Wie gut das geht, beweist HaydenMott mit einem kurzen Video auf Reddit. In rund einer halben Minute zeigt er eindrucksvoll, wie gut er mit der Deagle umgehen kann - zu Ungunsten seiner Kontrahenten.

Natürlich ist HaydenMott nicht sofort zum "Deagle-Meister" geworden. Stattdessen spielt er schon sehr lange mit dieser Waffe. Laut eigener Aussage hat er über 43.000 Kills nur mit dieser einen Pistole erzielt. Eine beeindruckende Zahl: In den Kommentaren wirft ein anderer Spieler ein, dass er selbst nicht einmal über alle Waffen hinweg so viele Kills erzielt hat.

Ein anderer bezeichnet ihn sogar passenderweise als Kinoheld John Wick, denn HaydenMotts Reflexe sind durchaus zügig und effektiv. Andere wiederum äußern leichte Kritik: Mit der Desert Eagle im Hardcore-Modus zu dominieren, sei gar nicht so schwer. Schließlich ist eben jeder Treffer ein Kill. Im normalen Modus sei dies nicht der Fall.

Nichtdestotrotz sind 43.000 Kills mit nur einer Waffe eine durchaus interessante und auf den ersten Blick riesige Leistung. Ob HaydenMott auch mal andere Waffen nutzt oder mit diesen ähnlich effektiv ist, verrät er allerdings nicht.