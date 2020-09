Fall Guys macht Nägel mit Köpfen: Neues Hammer-Hindernis enthüllt

Ein Hammer-Feature: "Fall Guys"-Spieler können sich auf Big Yeetus freuen.

Die "Fall Guys"-Macher haben auf Twitter ein neues Feature angekündigt, das euch das Weiterkommen in dem bunten "Battle Royale"-Game deutlich erschweren oder erleichtern kann – es kommt dabei ganz auf die Schlagrichtung an.

Entwickler Mediatonic hat mit Big Yeetus ein neues Feature auf Twitter angekündigt. Es handelt sich dabei um einen gigantischen Hammer, der willkürlich in Leveln auftauchen kann und wesentlich zu dem Purzel-Chaos des populären "Battle Royale"-Spiels beitragen wird.

Wie es Mediatonic in dem Ankündigungs-Tweet ausgedrückt hat, ist Big Yeetus nicht euer Freund. Er ist allerdings ebenfalls nicht euer Feind. Er ist chaotisch-neutral – und wird garantiert für einige überraschende Wendungen in euren zukünftigen "Fall Guys"-Matches sorgen.

I've got a SPICY LEAK for you all



We're working on a little something that we have been calling...



B I G Y E E T U S



Big Yeetus will randomly appear in levels - to shake things up



Big Yeetus is Chaotic Neutral



Big Yeetus is not your friend



Big Yeetus is not your enemy pic.twitter.com/nIBBKcf5qM