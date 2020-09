Abgefahrene Outfits: 8 Fashion-Fails zum Freischalten

Diese acht verrückten Videospiel-Outfits sind skurrile Mode-Statements.

Wenn ihr Outfits oder Skins in Videospielen freischalten könnt, dann handelt es sich dabei keineswegs immer um geschmackvolle Mode. Diese acht verrückten Videospiel-Outfits beweisen, wie schräg Fashion in Gaming sein kann.

Der letzte Schrei: Die schrägsten Videospiel-Verkleidungen

In Videospielen könnt ihr oftmals in die Rolle von kampferprobten, attraktiven und in jeder Hinsicht respekteinflößenden Helden schlüpfen. Bei soviel zur Schau getragenem Talent wäre es natürlich einfach, vor Ehrfurcht zu erstarren – wenn da nicht die schrägen Verkleidungen wären, die die Entwickler in Form von freischaltbaren Skins gerne in ihre Spiele integrieren. Nichts hilft schließlich so sehr dabei, einen imposanten Charakter zu erden, als ihn in ein wahnwitziges Kostüm zu stecken.

Um die Tradition von skurrilen Skins, Outfits und Kostümen in Games zu zelebrieren, stellen wir euch am Ende dieses Artikels in unserer Bilderstrecke acht Videospiel-Verkleidungen vor, die ihr für eure Helden finden oder freischalten könnt.

Kuriose Kostümwechsel: Skurrile Outfits in Games

Alternative Skins und Outfits sind in Videospielen schon lange äußerst beliebt. Manche Games verstecken diese kosmetischen Anpassungen hinter einer Paywall mit Micro-Transactions. Andere Spiele machen es euch jedoch möglich, die oft ziemlich bunten und im besten Fall völlig verrückten Outfits durch bestimmte Leistungen im Spiel freizuschalten. Auf diese Weise könnt ihr Charakteren wie Nathan Drake, Spider-Man oder Kratos einen völlig neuen Look verpassen – auch wenn ihr damit von einem modischen Standpunkt aus gesehen teilweise kilometerweit übers Ziel hinausschießt.

Wir haben uns am virtuellen Wühltisch durch die schrägsten Vertreter dieser optionalen Outfits gegraben und haben für euch die acht verrücktesten freischaltbaren Kostüme herausgesucht.

Wie findet ihr die Auswahl in unserer Bilderstrecke? Welche eurer skurrilen Lieblingsoutfits haben wir vergessen? Besucht uns auf unserer Facebook-Seite und sagt uns dort eure Meinung im Kommentarbereich!