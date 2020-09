3 legendäre Spiele zum Preis von einem: Nintendo feiert großes Mario-Jubiläum

Lange wurde gemunkelt darüber, was Nintendo für das 35. Jubiläum von Super Mario plant – und nun sind wir schlauer. Geplant sind neben vielen neuen, netten Überraschungen drei Portierungen beliebter 3D-Klassiker.

Was ist drin in Super Mario 3D Allstars?

Spätestens nachdem Super Mario Galaxy vor einigen Wochen im Switch Store auftauchte, wurden Fans des roten Klempners hellhörig: „Soll der 3D-Klassiker tatsächlich noch dieses Jahr auf der Switch landen?“ Eine Nintendo Direct zum 35. Jubiläum von Super Mario Bros. beantwortet nun nicht nur diese Frage, sondern kündigt auch neue Spiele für Switch-Besitzer und Nintendo-Fans an.

Das Warten hat ein Ende, denn endlich bestätigen sich die Gerüchte: Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy kommen schon sehr bald auf die Switch – und das im Bundle! Die drei legendären Spiele bekommt ihr unter dem Namen Super Mario 3D Allstars bereits ab dem 18. September.

Grafik und Sound wurden etwas überarbeitet, komplette Remakes sind es aber keine. Es handelt sich dabei um reine Portierungen alter Spiele auf die Switch.

Auf diese Neuankündigungen könnt ihr euch außerdem freuen

Super Mario Bros. im Retro-Stil

Das originale Super Mario Bros. aus dem Jahr 1985 könnt ihr ab dem 13. November auf einer modernen Version des „Game & Watch“-Handhelds spielen. Auch Super Mario Bros. 2., Super Mario Bros. The Lost Levels und das kultige Game & Watch im Mario-Look sind vorinstalliert.

Super Mario 3D World: Mehrspieler-Action und Bowser’s Fury

Die Switch-Version von Super Mario 3D World erhält neue Multiplayer-Level und Modi, die lokal oder online gemeinsam bestritten werden können. Ab dem 12. Februar 2021 könnt ihr euch wieder in euer Katzenkostüm schmeißen und euch Bowesr’s Fury stellen.

Super Mario Bros. wird zum Battle Royale

Ab dem 1. Oktober 2020 könnt ihr euer „Jump & Run“-Talent unter Beweis stellen. Super Mario Bros. 35 ist ein PvP-Spiel, das exklusiv für „Nintendo Online“-Mitglieder kostenlos zur Verfügung stehen wird.

Des Weiteren können sich „Nintendo Online“-Mitglieder vorbereiten auf neues Futter für die Virtual Console. In Super Mario Allstars könnt ihr euch in den NES – und SNES Spielen Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2 und 3 sowie den Lost Levels in aufgehübschter Grafik verlieren.

In vielen Nintendo-Spielen gibt es bald außerdem mehr „Super Mario Bros.“-Inhalte. So bekommt Animal Crossing: New Horizons zum Beispiel ein paar neue Inhalte im Mario-Style spendiert.

