Epic Games Store: Ihr könnt 3 Gratis-Spiele für den PC abstauben

Auch das viel gefeierte Into The Breach gehört den zu aktuellen Gratis-Spielen im Epic Games Store.

Neben Exklusiv-Spielen und speziellen Sales hat der Epic Games Store noch einen weiteren Vorteil: Ihr könnt dort jede Woche neue Gratis-Spiele erhalten. Zu den aktuellen Geschenken gehört unter anderem Into The Breach.

Epic Games Store schenkt euch Mechs, Züge und Westernabenteuer

Blockbuster, Indie-Spiele oder Geheimtipps - Der Epic Games Store schenkt allen Nutzern jede Woche neue kostenlose PC-Spiele. Sobald ihr die Spiele einmal heruntergeladen habt, könnt ihr sie für immer behalten. Aktuell könnt ihr euch bis zum 10. September dieses Mech-Strategie-Spiel im Epic Games Store herunterladen:

Danach geht es sofort mit einer Eisenbahnsimulation und einer spannenden Graphic Novel im Wilden Westen weiter. Diese könnt ihr vom 10. bis zum 17. September herunterladen:

Die aktuellen Gratis-Spiele im Epic Games Store laden zu Mech-Schlachten, Eisenbahnfahrten und Lagerfeuergeschichten ein. Es bleibt abzuwarten, welche Spiele der Epic Games Store Ende September verschenken wird.

Was Gratis-Spiele betrifft, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen. In den nächsten zwei Wochen haben PC-Spieler die Wahl zwischen Into The Breach, Railway Empire und Where The Water Tastes Like Wine.