Ups! Offizieller Pokémon-Account sorgt für zweideutiges Meme

Misty weiß noch nicht ganz was sie vom neuen Pokémon-Hashtag halten soll.

Der offizielle Pokémon-Account hat einen verruchten Hashtag ins Leben gerufen, ohne es selbst zu bemerken. Ob das die ideale Werbung für ein neues Spiel ist? Fans basteln zumindest schon fleißig Memes um sich ihrer Belustigung Luft zu machen.

Pokémon Master Sex liegt gerade voll im Trend

Vergangenen Monat erst ging die neue Pokémon-App „Pokémon Masters“ an den Start und schon wird sie zum Meme. Im „Free-To-Play“-Titel könnt ihr euch den bekanntesten Trainern vergangener Spiele im Kampf stellen und euer eigenes kleines Team trainieren.

Der Spielinhalt ist aber nicht der Grund für den Twitter-Trend, sondern eher der Hashtag, der aus dem geänderten Namen „Pokémon Masters EX“ entstanden ist: #pokemonmastersex.

Natürlich sorgt der ungewollt schmutzige Hashtag auf Twitter für lustige Memes und Reaktionen. Ein paar Beispiele für die Reaktionen der Fans zeigen wir euch hier:

Andere bedienen sich an zweideutigen „Pokémon GO“-Screenshots:

Es wird aber auch der feine, aber wichtige Unterschied zwischen Pokémon Masters und Pokémon Masters EX aufgezeigt:

Und zu guter Letzt eine wahrscheinlich zutreffende Darstellung der Reaktion der App-Entwickler:

Bruh I have just seen this lmaoooo #pokemonmastersex pic.twitter.com/Gxet5m0VQH — Sinnoh Shitpost (@DPPt_Shitpost) September 1, 2020

Ob es sich beim Meme um einen lustigen Zufall oder vielleicht doch einen geplanten Marketing-Gag handelt, können wir natürlich nicht wissen. Die daraus entstehenden Posts sind aber auf alle Fälle Gold wert.

Seid aber gewarnt: Für den Fall, dass ihr selbst ein wenig durch den Twitter-Hashtag stöbern wollt, solltet ihr euch auch auf eine Menge nicht jugendfreier Bilder einstellen.

Welcher Pokémon-Trainer wärt ihr?

Was haltet ihr vom Trend zu Pokémon Masters EX? Lustig oder geschmackslos? Schreibt uns eure Meinung, und postet gerne auch eure Lieblings-Memes, in die Kommentare bei Facebook!