Jetzt können Zuschauer und Streamer aus Deutschland die Twitch-Funktion Watch Parties auch benutzen. (Bildquelle: Twitch, Getty Images.)

Twitch-"Watch Parties" ist eine Funktion der Streaming-Plattform, mit der ihr Filme und Serien zusammen mit einem Streamer eurer Wahl genießen könnt. Jetzt ist der virtuelle Filmabend auch in Deutschland verfügbar.

Alle Infos zur Plattform

• Name: Twitch

• Feature: Watch Parties

• Voraussetzung: Amazon/Twitch Prime Abonnement

• Weitere Artikel: Neues Feature killt Bot-Zuschauer und entblößt Streamer

Update vom 04. September 2020 - 11:07 Uhr:

Wie die Streaming-Plattform Twitch auf ihrem offiziellen Twitter-Account verlauten lässt, hat das Warten auf die beliebte Funktion in Deutschland endlich ein Ende:

Die Funktion von Mutterkonzern Amazon befand sich eine lange Zeit in einem Testlauf und war bisher nicht in allen Ländern verfügbar.

Ist seid noch kein "Amazon Prime"-Kunde und möchtet Watch Parties gerne ausprobieren? Hier könnt ihr euch das "Amazon Prime"-Abonnement ansehen:

Originalmeldung vom 21. Oktober 2019 - 17:08 Uhr:

Der Livestreaming-Service Twitch ist tatkräftig dabei, das Unterhaltungs-Erlebnis für Zuschauer und Streamer reichhaltig zu erweitern und testet nun ein Feature, das es möglich macht, gemeinsam mit dem Streamer seiner Wahl einen gemütlichen Filmeabend zu erleben.

Das Feature namens Watch Parties wurde ausgewählten Streamern in einer Nachricht von Twitch vorgestellt. So berichtet ein Twitch-Streamer auf seinem offiziellen Twitter-Account von der neuen Funktion:

Twitch is testing out Watch Parties, which allows streamers to stream Amazon Prime Video content that will be viewable only to viewers who have Amazon Prime



This email is going out to select streamers now. What do you think? pic.twitter.com/uaKYmu1MnU