Kurze Verschnaufspause für den September. In den kommenden Tagen nimmt die Rate an Neuveröffentlichungen zwar ab, nichtsdestotrotz glänzen die wenigen Neuerscheinungen aber durch hochkarätige Namen.

Die Releases der Kalenderwoche 37.

Die Sims 4 Star Wars: Reise nach Batuu | 8. September

PC / PS4 / Xbox One

Die Ankündigung des nächsten Erweiterungspakets für Die Sims 4 ist erst kurze Zeit her, da erfolgt schon der Release. Dieses Mal handelt es sich sogar um ein ganz besonderes Paket, denn die Sims treffen auf Star Wars. Auf einem Planeten am Rande des "Outer Rim"-Territoriums kann euer Sim zum Lichtschwert greifen, in der Cantina tanzen, neue Missionen annehmen und sogar auf bekannte Charaktere treffen.

Die Lichtschwerter kommen zu Die Sims 4:

Mit dem Addon, so die Entwickler, können Fans nun auch offiziell eigene "Star Wars"-Geschichten erzählen. Das gilt sowohl für den PC als auch für die PlayStation 4 und Xbox One. Die Erweiterung erscheint nämlich zeitgleich am selben Tag.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning | 8. September

PC / PS4 / Xbox One

Bereits 2012 ist Kingdoms of Amalur: Reckoning erschienen. Mittlerweile hat sich THQ Nordic die Lizenz gesichert und bringt das Action-Rollenspiel als Neuauflage unter dem passenden Namen Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning in die Moderne. Mit dabei ist eine grafische Anpassung an 4K-Systeme und eine Überarbeitung von Spielmechaniken. Inhaltlich soll sich derweil nichts ändern: Als unbeschriebenes Blatt ohne feste Bestimmung streift ihr durch eine Rollenspiel-Fantasy-Welt, die aus der Feder des Fantasy-Autoren R.A. Salvatore stammt.

In Sachen Kampfsystem fällt Kingdoms of Amalur sehr actionlastig aus - egal ob ihr mit Schwertern, Pfeil und Bogen oder Magie kämpft. Zudem dürft ihr in einigen Dialogen immer wieder Entscheidungen treffen, welche den Ablauf der vielen Geschichten im Spiel beeinflussen. Im Release der Neuauflage sind außerdem sämtliche Download-Erweiterungen von Anfang an mit an Bord.

The Outer Worlds: Peril on Gorgon | 9. September

PC / PS4 / Xbox One

Für eines der besten Rollenspiele des letzten Jahres folgt die erste Erweiterung. Mit Peril on Gorgon liefert entwickler Obsidian neue Inhalte für The Outer Worlds nach, die euch auf den Asteroiden Gorgon führen. Dort erforscht ihr unter anderem die Herkunft der ungewöhnlichen Adrena-Time, trefft neue Charaktere, erhaltet neue Waffen und vieles mehr.

Der Release von The Outer Worlds: Peril on Gorgon ist der erste Teil des Erweiterungspasses. Eine zweite Erweiterung mit dem Namen Murder on Eridanos soll zu einem noch unbekannten Termin später folgen. Informationen gibt es dazu bislang nicht.

Hotshot Racing | 10. September

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Anfang der 90er Jahre waren Rennspiele noch ein ganzes Stück weit weg vom Realismusgrad der heutigen Zeit. Hotshot Racing von Sumo Digital will die Zeit von Virtua Racing und Co. wieder aufleben lassen und setzt dafür auf retrolastige Polygon-Grafik, schnelle Rennaction und 60 Bilder pro Sekunde über alle Plattformen hinweg. Zudem könnt ihr sowohl im Einzelspieler- als auch im Mehrspeler-Modus (Splitscreen und Online) antreten.

Auch bei den Rennspiel-Varianten liefert Hotshot Racing viel Bekanntes zum Release: Klassische Rundenrennen, Zeitrennen und ein Modus namens "Cops and Robbers". Darin müssen Diebe mit ihren Autos vor Polizisten fliehen und nicht kaputt gehen.

Vampire: The Masquerade - Shadows of New York | 10. September

PC / PS4 / Xbox One / Switch

Mit Vampire: The Masquerade - Shadows of New York liefert Entwickler Draw Distance eine eigenständige Erweiterung zu Vampire: The Masquerade - Coteries of New York ab. In der Visual Novel wird zwar eine neue Geschichte rund um den Lasombra-Clan erzählt, aber es wird Querverweise auf den Vorgänger geben. Wie schon zuvor müsst ihr in verschiedenen Dialogen Entscheidungen treffen, euren Blutdurst stillen und könnt nebenbei Teile von New York erkunden.

Der Release von Vampire: The Masquerade - Shadows of New York findet zudem dieses Mal zeitgleich für alle vier Plattformen statt. Inhaltlich gibt es derweil keine Unterschiede zwischen den Versionen.

Schnelle Rennen im alten Stil, ein ungewöhnliches Sims-Addon ausprobieren, sich in die Erweiterung für ein modernes Rollenspiel stürzen, eine weitere Neuauflage erleben oder sich mit Vampiren auseinandersetzen: Auf welches Spiel fällt in dieser Woche eure Wahl?