CoD: Warzone - Fahrzeuge verbuggt? - Entwickler entfernt sie alle

Ein Bug in CoD: Warzone lässt ganze Server crashen.

Aktuell hat Call of Duty: Warzone mit einem fiesen Bug zu kämpfen. Entwickler Infinity Ward zieht drastische Konsequenzen und entfernt vorübergehend alle Fahrzeuge aus dem Spiel. Die Fans sind darüber nicht begeistert.

In einem neuen Update wird die Spielerfahrung von Call of Duty: Warzone dramatisch verändert. Auf Twitter teilt Entwickler Infinity Ward mit, dass fürs Erste alle Fahrzeuge aus dem Battle Royale entfernt werden.

Grund dafür sei ein Bug, der den gesamten Server zum Absturz bringen könne. Wie VG247 berichtet, ist es möglich mit einem Fahrzeug in einem bestimmten Gebiet aus der Karte zu glitchen, wodurch alle Spieler zurück in die Lobby gezwungen werden. Infinity Ward ist wohl der Überzeugung, das Problem selbst nicht lösen zu können und deaktiviert stattdessen sämtliche Fahrzeuge.

A playlist update is rolling out now across all platforms! This update temporarily removes all vehicles from #Warzone.