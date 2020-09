Drogen und Sex in Assassin's Creed: Valhalla - Es wird trippy

Für Assassin's Creed: Valhalla scheut sich Ubisoft nicht vor Sex und Drogen.

Assassin's Creed: Valhalla scheint vor dem Lebensstil der Wikinger nicht zurückzuschrecken. Eine erste Alterseinstufung spricht von Sex, Drogen und natürlich von Gewalt. Auch die Effekte von Pilzen sollen dargestellt werden.

Wie wirken sich Drogen in Assassin‘s Creed: Valhalla aus?

Die Wikinger waren Drogen nicht abgeneigt. Die berühmten Berserker sollen beispielsweise Halluzinogene genutzt haben, um in einen Kampfrauch zu gelangen. In Assassin's Creed: Valhalla scheint dieser Brauch ebenfalls Anwendung zu finden.

Eine Alterseinstufung der ESRB spricht davon, dass der Hauptcharakter im Spiel mehrfach Pilze konsumiert und von den Effekten beeinflusst wird. Die Beschreibungen "Verzerrung", "Verfärbung" und "Bewegungseinschränkungen" sprechen jedoch nicht unbedingt dafür, dass Eivor ein besonders effektiver Berserker wird.

Wie könnte Assassin‘s Creed: Valhalla in Deutschland bewertet werden?

Auch "sexuelles Material" soll es geben. So findet eine Mission in einem Bordell statt, in dem oberkörperfreie Frauen arbeiten. Konkretere Szenen scheint es jedoch nicht zu geben. Nach einem Kuss folgt eine Schwarzblende.

Zusammen mit der Gewalt, Alkohol und jeder Menge Schimpfworte könnte Valhalla durchaus eine 18+ Einstufung erwarten. Die USK hat Cyberpunk 2077 vor kurzem aus ähnlichen Gründen "keine Jugendfreigabe" erteilt. Das Rollenspiel wird jedoch nicht geschnitten.

Eine Alterseinstufung der ERSB berichtet von Sex, Drogen und Gewalt in Assassin's Creed: Valhalla. Ubisoft scheint also an einem Spiel für Erwachsene zu arbeiten. Was haltet ihr von der Aussicht, als Wikinger Pilze zu nehmen?