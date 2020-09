Sonic macht's wie Mario: Neue Spiele zum Geburtstag geplant

Wie Mario kürzlich will auch Sonic euch zu seinem Jubiläum überraschen.

Zum 30. Geburtstag des blauen Igels plant Sega bereits eine Reihe Enthüllungen für neue Spiele und Events, auf die sich Fans freuen können – ob es Remakes oder Fortsetzungen geben wird? Auch vom Sonic-Film ist die Rede.

2021 soll Sonics Jahr werden

Sonic hatte es in den vergangenen Jahren nicht leicht – ein mittelmäßiges Spiel folgte dem nächsten und für seinen ersten, verhunzten Film-Look, gingen Fans an die Barrikaden. Doch das Design wurde angepasst, der Film wurde ein Kassenschlager, der sogar Meisterdetektiv Pikachu in den Schatten stellte, und nun warten Fans wieder gespannt auf Neues vom schnellsten Igel der Welt.

Nächstes Jahr soll das Warten endlich ein Ende haben, denn 2021 wird Sonic 30! Ähnlich wie das 35. „Super Mario Bros.“-Jubiläum soll auch dieses mit einem Haufen Neuankündigungen gefeiert werden, wie Tails Channel verrät. Eine dort veröffentlichte Nachricht von Sega an mögliche Investoren schneidet nun an, worauf ihr euch gefasst machen könntet.

Neben ein bisschen Werbung für das Franchise, in welchem unter anderem erwähnt wird, dass der „Sonic“-Film um die 300 Mio. an den Kinokassen eingebracht hat, wird zu guter Letzt das 30. Jubiläum des Sega-Maskottchens erwähnt.

2021 soll demnach ein Jahr zum Feiern sein:

„Neue Spiele, digitale Inhalte, Events und große Ankündigungen (…).“

Das ist bisher alles, was Sega dazu preisgab. In der Vergangenheit hat das Unternehmen Sonics große Jubiläen aber gebührend gefeiert. Zum 10. Im Jahr 2001 erschien Sonic Adventure 2 und zum 20., 2011, veröffentlichte Sega Sonic Generations.

Mit was für News das blaue Wunder angerannt kommen wird, bleibt also noch unklar. Auf die eine oder andere Überraschung dürfen sich Fans aber freuen – seien es Remakes, neue Spiele oder aber vielleicht auch ein Trailer zur Fortsetzung des Films, welche einen Release für den 8. April 2022 erhalten hat.

