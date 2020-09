GTA Online: Gangster hat keine Chance gegen Ninja-Cop

Fürchtet den Ninja-Cop in GTA Online! Bildquelle: Getty Images/ Aleksangel/ metamorworks

Für viele Spieler sind die Polizisten in Grand Theft Auto Online nur Kanonenfutter. Ein beliebtest Video auf Reddit zeigt nun, dass ihr die Reflexe der Ordnungshüter besser nicht unterschätzen solltet.

Cop in GTA Online zeigt übernatürliche Reflexe

In Grand Theft Auto Online geschehen jede Menge verrückte Geschichten, die es verdienen, erzählt zu werden. Ein neues virales Video des Reddit-Nutzers „Mstr_Taz“ zeigt jetzt, wie er sich mit einem gefürchteten Ninja-Cop anlegt. Er hat jedoch nicht mit den Reflexen des Polizisten gerechnet.

Zu Beginn versucht er, den Polizisten mit einem Messer von hinten zu überwältigen. Mit einem solchen Angriff hat dieser natürlich gerechnet und schlägt blitzschnell zurück. In wenigen Sekunden ist "Mstr_Taz" entwaffnet, wird mit einem Faustschlag niedergestreckt und hat eine Schrotflinte im Gesicht.

Community feirt den Ninja-Cop

Auf Reddit konnte das Video bereits mehr als 20.000 Upvotes sammeln. Auch in den Kommentaren wird der Ninja-Cop gefeiert. Es ist jedoch noch unklar, ob er über übernatürliche Fähigkeiten besitzt oder einfach das Geräusch des Klappmessers gehört hat.

Da die Polizisten in GTA Online ansonsten nicht für ihre besonderen Skills bekannt sind, sorgt die Verhaftung jedoch für Überraschung. Stattdessen werden häufig Video gezeigt, wie die Ordnungshüter mit ihren Wagen Klippen hinunterkugeln.

Auch Entwickler Rockstar stellt in Los Santos wieder Ordnung her, indem zahlreiche Cheater bestraft werden. Hier erfahrt ihr, was die Betroffenen von dem harten Durchgreifen halten.

Gesetzesbrecher in Grand Theft Auto Online sollten sich vor dem furchtlosen Ninja-Cop in Acht nehmen. Sind euch schon einmal Cops mit übernatürlichen Reflexen aufgefallen?