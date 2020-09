Xbox Series S: Spieler veräppeln das Design der Mini-Konsole

Was hat das Design der Xbox Series S wohl mit dem McDrive zu tun? Spieler kreieren eine Antwort.

Microsoft hat das Design der Xbox Series S, der günstigen Alternative zur Xbox Series X, endlich bekannt gegeben. Die Spieler können nicht anders und ziehen das Aussehen mit lustigen Bildern und Vergleichen durch den Kakao.

In einem Tweet präsentiert Microsoft endlich die Xbox Series S. Die abgespeckte Version der Xbox Series X überrascht mit einem etwas anderen Design als das größere Vorbild:

👀 Dann machen wir es offiziell! Xbox Series S | Next Gen Performance in der kompaktesten Xbox aller Zeiten. 299 € (UVP). Weitere Infos kommen bald. Versprochen! pic.twitter.com/Jj02tQSOzx

Neben dem Namen und Design der Konsole, lässt Microsoft auch den Preis der „Mini-Konsole“ fallen. 299 Euro soll die kompakte Xbox kosten. Weitere Informationen stellt der Konsolenhersteller bisher nicht bereit, verspricht allerdings, dass diese bald kommen werden.

Solltet ihr an allen bekannten Informationen der Xbox Series X auf einen Blick interessiert sein, könnt ihr gerne unsere praktische [Übersicht](https://www.spieletipps.de/n_46728/ Release und Preis zur Xbox Series S") anschauen.

Das Design der Xbox Series S ist auf den ersten Blick schon etwas eigenartig. Wie zuvor schon bei Konkurrent Sony mit der PlayStation 5, fühlen sich viele Spieler in den Sozialen Medien dazu animiert, witzige Vergleichsbilder oder eigene Kreationen zu präsentieren.

Viele assoziieren das Aussehen mit einem Lautsprecher und sorgen für lustige Anmerkungen, wie der bekannte Branchenexperte Daniel Ahmad (@ZhugeEX) auf Twitter:

You have to buy two for stereo surround sound