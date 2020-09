Nintendos riskanter Plan führt Super Mario 3D All Stars zum Erfolg

Nintendo scheint mit Super Mario 3D All-Stars alles richtig zu machen.

Obwohl Super Mario 3D All-Stars noch gar nicht erschienen ist, ist es jetzt schon ein Bestseller. Nintendo scheint mit seiner ungewöhnlichen Verkaufsstrategie also alles richtig gemacht zu haben.

Warum verkauft sich Super Mario 3D All-Stars so gut?

Mit Super Mario 3D All-Stars scheint Nintendo das perfekte Geburtstagsgeschenk gefunden zu haben. Die Verkaufsstrategie macht das Spiel schon jetzt zu einem Bestseller auf Amazon.

In Deutschland steht die Spielesammlung zum Zeitpunkt dieser Meldung an der Spitze der Bestseller in Games. Auch in der Liste der bestverkauften Spiele 2020 erreicht sie bereits den 12. Platz, wobei dort auch Produkte, wie "PlayStation Store"-Geschenkkarten aufgeführt werden.

Die Kollektion, die Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy enthält, erscheint eigentlich erst am 18. September 2020. Zusätzlich wird sie nur bis zum 31. März 2021 erhältlich sein. Der zeitlich begrenzte Verkauf scheint die Fan unter Druck zu setzen, weswegen sie ihre Exemplare schon jetzt vorbestellen.

Selbst Hits wie The Last of Us 2 und Animal Crossing: New Horizons fallen damit hinter der Spielesammlung zurück. Die riskante Strategie von Nintendo scheint damit aufzugehen, auch wenn einige Spieler vielleicht nicht mehr in den Genuss kommen, Super Mario 3D All-Stars selbst zu spielen.

Einige Verkäufer auf Ebay wollen sich diesen Umstand zunutze machen und verkaufen das Spiel schon jetzt zu unverschämten Preisen. Ihr solltet also darauf achten, nicht über den Tisch gezogen zu werden.

Nintendo begrenzt den Verkauf von Super Mario 3D All-Stars, indem es nur bis zum 31. März 2021 erhältlich sein. Die Strategie scheint zu funktionieren, denn das Spiel ist schon jetzt ein Bestseller auf Amazon. Habt ihr die Kollektion bereits vorbestellt? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.