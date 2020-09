PS4-Sale: The Last of Us 2 und weitere Spiele-Hits stark reduziert

God of War, The Last of Us 2 und Days Gone sind aktuell im PS-Store im Angebot.

Aktuell findet ihr in Sonys PS-Store diverse Top-Games zu Schnäppchenpreisen – dazu gehören Hits wie The Last of Us 2, God of War und Days Gone. Diese PS4-Deals solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Im PlayStation-Store könnt ihr euch noch bis zum 16. September einige der beliebtesten Spiele dieser Konsolengeneration zu echten Spar-Preisen sichern. Der Sale vereint viele der größten Namen der Videospiel-Branche – wir stellen euch hier die besten Angebote vor.

Sale im PlayStation-Store: Unerlässliche Favoriten

Die Games des Sales werden im PS-Store als "unerlässliche Favoriten" betitelt – und damit wird das namhafte Angebot treffend zusammengefasst. Mit Ellie, Kratos, Nathan Drake, Peter Parker und Deacon St. John sind dort einige der populärsten Videospielcharaktere aus Sonys Exklusiv-Schmiede versammelt – und ihr könnt euch jetzt ihre Abenteuer zu Schnäppchenpreisen sichern.

Hier geht's zum großen Sale im PlayStation-Store:

