Skyrim: Fan bringt es auf Schwangerschaftstest zum Laufen

Skyrim läuft jetzt sogar auf einem Schwangerschaftstest. Bildquelle: Getty Images/ Michael Burrell

Ein Twitter-Nutzer zeigt in einem viralen Video, wie er Skyrim auf einem Schwangerschaftstest "spielt". Hier erfahrt ihr, wie er die ungewöhnliche Gaming-Plattform für das Rollenspiel präparieren musste.

Dem preisgekrönten Rollenspiel The Elder Scrolls 5: Skyrim fehlt es wirklich nicht an Plattformen, auf dem es gezockt werden kann. Sogar Bethesda selbst macht sich mit der "Very Special Edition" über seine Angewohnheit lustig, das Spiel auf ungewöhnliche Geräte zu bringen.

Der Twitter-Nutzer "Foone" übertraf den Entwickler jetzt sogar noch, indem er Skyrim auf einem Schwangerschaftstest "spielte". In einem Video zeigt er das ikonische Intro, in all seiner pixeligen Pracht.

Ihr solltet jedoch nicht erwarten, dass es ein Schwangerschaftstest mit der PlayStation 5 aufnehmen kann. "Foone" stellt klar, dass außer der Hülle kein Element des Geräts wirklich verwendet wird. Stattdessen hat er ihn mit einem passenden Display und einem Microcontroller ausgestattet, um so ein Video abzuspielen.

Auf eine ähnliche Weise ist es dem Erfinder gelungen, ein Video von Doom zu zeigen. Inzwischen ist er jedoch noch einen Schritt weiter gegangen und spielt den Retro-Shooter tatsächlich auf dem winzigen Display.

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn't really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.



Well, now it is. It's Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv