Neues Zelda-Spiel für die Switch erzählt Vorgeschichte von Breath of the Wild

Hyrule Warriors führt euch in die Vergangenheit von Zelda: Breath of the Wild.

Ein neues Spiel für die Nintendo Switch liefert die Vorgeschichte zu Zelda: Breath of the Wild. 100 Jahre vor dem Original könnt ihr als Link, Zelda und Co. das Königreich verteidigen und dabei dutzende Feinde vernichten.

Worum geht es in in dem Zelda-Spin-off?

Nachdem sich Nintendo für eine ganze Weile verdächtig ruhig verhalten hat, wird nun ein Spiel nach dem anderen angekündigt. Mit Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung will der japanische Hersteller die Vorgeschichte zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild näher beleuchten.

In dem Ankündigstrailer gibt es auch ein Lebenszeichen von Zelda: Breath of the Wild 2. Producer Eiji Aonuma erklärt, dass die gigantische Welt des Originals noch beeindruckender werden soll. Darum müssten sich jetzt jedoch Fans in Geduld üben.

In der Zwischenzeit können Fans mit Hyrule Warriors in die Welt zurückkehren. Mit Charakteren wie Link, Zelda und den vier Recken, müsst ihr das Königreich verteidigen. Dabei erfahrt ihr, was sich 100 Jahre vor dem Hauptspiel im Krieg gegen Ganon zugetragen hat.

Wie spielt sich Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung?

Bereits auf den ersten Blick wird den Fans die Welt bekannt vorkommen. In dem vertrauten Grafikstil werdet ihr bekannte Schauplätze in Hyrule erstmals vor ihrer Zerstörung kennenlernen. Auch zahlreiche Fähigkeiten und Werkzeuge, wie etwa Links Bomben, kehren zurück.

Im Gegensatz zu Zelda: Breath of the Wild stellt ihr euch diesmal jedoch ganzen Horden an Feinden. Der Fokus soll dabei auf Combos und dem richtigen Einsatz von Spezialmanövern liegen. Fans müssen sich zudem nicht allzu lange gedulden. Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung wird am20. November für die Nintendo Switch erscheinen.

