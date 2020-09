Nintendo macht Super Mario zum Battle Royale - doch ein Fan war schneller

Nintendo stellt ein Mario-Battle Royale vor. Doch das gab es schon.

Zu Marios 35. Geburtstag schenkt Nintendo dem berühmten Klempner ein eigenes Battle Royale. Ganz originell ist die Idee jedoch nicht, denn ein Fan hatte bereits vor einem Jahr eine ganz ähnliche Idee.

Gab es bereits ein Mario-Battle Royale?

Wenn es darum geht, dass Fans bekannte Nintendo Charakter für ihre Projekte verwenden, zeigt der japanische Videospielhersteller nur wenig Nachsicht. Super Mario Bros. 35 könnte jedoch von einem solchen Hobby-Entwickler inspiriert worden sein.

Der YouTuber InfernoPlus arbeitete bereits im Sommer letzten Jahres an einem Mario-Battle Royale mit bis zu 75 Spielern. Kurze Zeit später wurde Nintendo jedoch aktiv und beendete das Projekt.

Jetzt stellt Nintendo seinen eigenen Mario-Multiplayer vor. Auch wenn Super Mario Bros. 35 ohne Zweifel dem gleichen Prinzip folgt, gibt es einige Unterschiede. Während sich in dem Fan-Projekt alle Spieler in dem gleichen Bildschirm befinden, und durch Items miteinander interagieren konnten, hat in der offiziellen Version jeder seinen eigenes Spielfeld. Trotzdem können Gegner zu einem Mitspieler gesendet werden, um ihn auszuschalten.

Was sagt der Entwickler zum offiziellen Mario Royale

InfernoPlus äußert sich gegenüber Polygon zu dem neuen Spiel. Während er zuerst dachte, dass der Release von Super Mario Maker 2 für das Ende seines eigenen Spiels verantwortlich war, sieht er die Lage nun anders:

"Es ist eigentlich ziemlich witzig, dass eine dumme Idee von mir bei einer riesigen Firma wie Nintendo gelandet ist. Denen müssen wirklich die Ideen ausgehen."

Natürlich lässt sich nicht beweisen, dass die Sperrung des Fan-Projekts mit Super Mario Bros. 35 zusammenhing. InfernoPlus hat seine Version jedoch deutlich schneller auf den Markt gebracht. Inzwischen wurde das Browser-Spiel als DMCA Royale wieder zum Leben erweckt.

Nintendo schenkt Mario ein eigenes Battle Royale zum Geburtstag. Ein Fan war jedoch schneller und entwickelte sein Version bereits vor einem Jahr.